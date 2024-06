F1 | Villeneuve duro con Ricciardo: "Perché ha ancora un sedile?"

Jacques Villeneuve colpisce ancora: il campione canadese, presente questo weekend nel paddock di Montréal come opinionista della squadra Sky Sports F1 UK, è di nuovo salito alla ribalta per le sue parole scottanti. L'ultimo ad essere preso di mira è Daniel Ricciardo, pilota Visa Cash App RB.

“Basta trovare scuse, o sei in grado o vai a casa”

Il momento di difficoltà del pilota australiano è chiaro a tutti, con i suoi soli 5 punti conquistati (tutti nella Sprint di Miami) finora contro i 19 del compagno Yuki Tsunoda che, a differenza sua, è andato in zona punti in 5 Gran Premi sugli 8 finora disputati. Ritornato in Formula 1 lo scorso anno per rimpiazzare Nick De Vries, l'ex McLaren non ha convinto i vertici Red Bull (fuori dai giochi dopo il rinnovo di Perez) e potrebbe restare alla Racing Bulls a discapito di Liam Lawson.

Ed è proprio su questo punto che Jacques Villeneuve attacca ferocemente il pilota di Perth:

Perché è ancora in Formula 1? Abbiamo sentito le stesse cose negli ultimi 4-5 anni tipo ‘dobbiamo migliorare la macchina’: sei in Formula 1, è la massima espressione del motorsport. Se non ne sei in grado, vai a casa e lascia il tuo posto a qualcun altro. È sempre andata così nel mondo delle corse, non c'è ragione di andare avanti e di trovare scuse. Tutti parlano delle sue prime due stagioni in cui batteva un Vettel che era 'scoppiato' e che stava provando ad inventare cose con la sua macchina complicandosi i weekend… e successivamente per metà stagione ha sconfitto un Verstappen giovanissimo, agli inizi della sua carriera. E poi basta, non ha più battuto nessuno dopo lui.

Credits: Visa Cash App RB F1 Team / X.com

Dopo aver lasciato la Red Bull nel 2018, Ricciardo ha completato due anni in Renault (2019-2020) e altri due in McLaren (2021-2022), entrambi condizionati da alti e bassi. Unici acuti i due podi ottenuti con il team di Enstone nel 2020 e la vittoria con la ‘papaya’ nel Gran Premio d'Italia 2022.

Questione di immagine o di risultati?

Dopo la fine anticipata del contratto con la McLaren, l'australiano è tornato alla Red Bull come terzo pilota per motivi principalmente legati al marketing, per poi ritornare a correre con AlphaTauri dal GP Ungheria 2023, dopo un test a bordo della RB19 poche settimane prima a Silverstone. E anche se i risultati adesso mancano, Christian Horner e Peter Bayer sembrano andare per la sua riconferma in Racing Bulls, anche a costo di perdere Lawson.

Una riconferma che fatica a trovare spiegazione tra gli appassionati, anche se per Jacques Villeneuve il motivo è molto semplice:

Penso che sia la sua immagine a tenerlo in Formula 1 più dei suoi risultati attuali.

Una domanda destinata dunque a rimanere nel paddock e a cui solo lo stesso Ricciardo può rispondere in pista, almeno finché non verrà determinata ufficialmente la line-up di piloti della RB per il Mondiale di Formula 1 2025.

Andrea Mattavelli