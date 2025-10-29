Moto3 | Buone notizie, Noah Dettwiler è fuori pericolo

Arrivano buone notizie dal team CIP Green Power. Noah Dettwiler, coinvolto nell'incidente con José Antonio Rueda nel sighting lap del Gran Premio della Malesia classe Moto3, è stabile e fuori pericolo.

Dettwiler fuori pericolo, ma non è finita

Sono state giornate intense per il Motomondiale: Noah Dettwiler ha fatto preoccupare chiunque, con notizie talvolta ufficiali ma (soprattutto) non derivanti dai canali ufficiali, come la squadra e la famiglia avevano chiesto già nella giornata di domenica. Il pilota svizzero risulta essere fuori pericolo: poche righe da parte della squadra francese, ma che fanno tirare un grosso sospiro di sollievo a tutta la comunità del motociclismo.

Il comunicato, rilasciato sul profilo Instagram della squadra, recita: “Stando a quanto dicono i dottori, la condizione di Noah ora è stabile e non più critica. Continuerà comunque a rimanere monitorato in terapia intensiva. Grazie per il supporto continuo e l'affetto”. Pericolo scampato, dunque, per il Motomondiale. Seguiranno aggiornamenti non appena la squadra li comunicherà, ma si può dire che il peggio sia ormai passato.

Migliorano le condizioni di Rueda: già domani potrà tornare in Spagna

Pochi minuti dopo la notizia riguardo Dettwiler, si sono avute notizie anche sulla condizione di José Antonio Rueda. Il pilota di Red Bull KTM Ajo era già considerato fuori pericolo poche ore dopo l'incidente e, a breve, potrà tornare in Europa per continuare il suo processo di guarigione.

La squadra fa sapere: “Dopo aver ripetuto tutti i test fatti domenica, possiamo confermare che le condizioni del pilota spagnolo continuano a migliorare […] Lunedì il pilota Red Bull KTM Ajo è stato trasferito in un ospedale privato per monitorare la contusione ai polmoni da più vicino, che sta recuperando bene. I dottori pensano sia possibile tornare in Spagna domani per affrontare l'intervento alla mano destra a Barcellona nei prossimi giorni”.

Valentino Aggio

Leggi anche: Moto3 | Noah Dettwiler è stabile ma ancora in condizioni critiche