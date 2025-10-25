La Nostra F1 - I temi caldi del GP Stati Uniti 2025 🔥

LIVE

MotoGP | GP Malesia, Sprint: la cronaca LIVE

Seguite con noi la cronaca live della Sprint del GP Malesia di MotoGP

Julian D'Agata /
Credits: Michelin Motorsport
Credits: Michelin Motorsport

Seguite con noi la cronaca live della Sprint del GP Malesia di MotoGP

Julian D'Agata /

Tutto pronto a Sepang per la Sprint del GP Malesia di MotoGP. A scattare dalla pole position sarà Francesco Bagnaia, che ritrova a sorpresa la partenza al palo dopo un venerdì alla prese con i soliti problemi. Accanto a lui in prima fila Alex Marquez e Franco Morbidelli. Riuscirà Bagnaia a confermarsi davanti? Scopritelo seguendo la cronaca live curata dalla nostra Redazione Moto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA CRONACA LIVE DELLA SPRINT DEL GP MALESIA

Julian D'Agata

  • Share Link

    La griglia di partenza della Sprint

  • Share Link

    Benvenuti alla Sprint del GP Malesia

    Benvenuti amici di LiveGP alla cronaca live della Sprint del GP Malesia. Aggiornate questa pagina per ricevere tutte le notizie in tempo reale da Sepang