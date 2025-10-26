F1 | GP Messico, Norris tenta il colpo Mondiale: la cronaca LIVE
Seguite la diretta testuale del Gran Premio del Messico, 20° appuntamento del Mondiale 2025 di F1: Norris dalla pole tenta il colpo Mondiale, Ferrari vicine e all'inseguimento.
A Città del Messico è tutto ormai pronto per il Gran Premio del Messico, 20° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Gara chiave per le ambizioni iridate di Lando Norris, che ieri sera (ora italiana) ha conquistato la sua quinta pole position stagionale in modo netto sulle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. L'inglese, che deve recuperare 14 punti sul suo compagno di squadra Oscar Piastri, è condannato a spingere e a vincere per poter aumentare le sue chance di vittoria in un momento in cui Piastri è più in difficoltà e in cui Max Verstappen è in grande ascesa e lo farà partendo davanti a tutti in una pista dove la distanza dalla partenza alla prima curva è parecchia.
Proprio i suoi due rivali per il titolo partiranno più indietro e saranno a loro volta costretti a dover recuperare per impedire a Norris di ridurre il gap. Verstappen parte quinto dietro anche a George Russell, Piastri invece è settimo dietro anche a Kimi Antonelli. Non solo la vetta della classifica del Mondiale Piloti al centro delle battaglie in pista: con il Mondiale Costruttori chiuso, c'è anche da scoprire chi tra Mercedes, Ferrari e Red Bull conquisterà la piazza d'onore dietro alla McLaren, con i tre team racchiusi in soli 10 punti.
Oltre alle classifiche, i temi da tenere sott'occhio sono diversi: il meteo e l'altitudine di Città del Messico, che hanno implicazioni su assetti e sul raffreddamento delle PU che qui sono particolarmente stressate sono forse i due aspetti principali da tenere sott'occhio. L'affidabilità, a questo punto della stagione, potrebbe giocare un ruolo chiave nello scacchiere della lotta al titolo.
Mattia Fundarò
BEARMAN E PIASTRI AI BOX 📦
Si fermano Bearman e Piastri: l'inglese di Haas è nono e ha messo gomma media, l'australiano invece è entrato davanti a Hamilton e anche lui ha messo gomma media.
-
24th
BEARMAN SUL PODIO AL MOMENTO
Al momento Oliver Bearman è sul podio! L'inglese ha 2"4 di vantaggio su Verstappen.
-
24th
HAMILTON PERDE TEMPO, SI AVVICINA BEARMAN: LEWIS AI BOX
Errore per Hamilton che ha perso oltre 2" su Bearman e che ora ha deciso di fermarsi ai box: l'inglese rientra in 14^ posizione su gomma media dopo aver scontato i 10" di penalità.
-
23th
SALE A 10" IL VANTAGGIO DI NORRIS, ANTONELLI AI BOX
Sale a 10" il vantaggio di Norris su Leclerc, sono sempre 6-7 i decimi sul giro di differenza tra i due. Dietro Hamilton ha 3"7 su Bearman, si ferma intanto Antonelli ai box che monta gomma media e rientra 13°.
-
21th
PIASTRI SEMPRE DIETRO A RUSSELL
Piastri intanto è sempre dietro a Russell in ottava posizione e sempre in zona DRS dell'inglese.
-
20th
NORRIS VOLA ANCORA
Norris è l'unico a girare sull'1.22 basso con Leclerc che è a 8"3 dall'inglese. Hamilton è terzo con 4"2 su Bearman e 6"2 su Verstappen.
-
19th
8" ORA IL GAP TRA NORRIS E LECLERC, PIASTRI BRACCA RUSSELL
Sale a 8" il gap tra Norris e Leclerc, mentre dietro Piastri ora sta braccando Russell per la settima posizione.
Dietro si è fermato Sainz che da gomma gialla è passato alla rossa: probabile la strategia a due soste dello spagnolo.
-
18th
7"4 IL VANTAGGIO DI NORRIS
Norris continua a girare 7-8 decimi più veloce di Leclerc che ora è a 7"4 dal'inglese. Hamilton sempre a 5" da Leclerc e con 4"8 su Bearman che tiene dietro Verstappen.
La gialla di Verstappen e Tsunoda non sembra che stia pagando, importante in ottica strategie il comportamento di questa gomma.
-
16th
🚨 10" DI PENALITÀ PER HAMILTON 🚨
10" di penalità per Hamilton, reo di aver tratto un vantaggio dopo aver tagliato curva 4-5 nel duello con Verstappen: l'inglese dovrà scontarli al pit stop, al momento Lewis ha 4"5 su Bearman.
-
16th
ANCORA NORRIS: 1.22.0!
Norris sta spremendo al massimo la sua vettura e con l'1.22.076 ora porta a 6" il suo vantaggio su Leclerc!
-
15th
QUI IL SORPASSO DI BEARMAN SU VERSTAPPEN 📽
-
15th
ALTRO GIRO VELOCE PER NORRIS
Altro giro veloce per Norris in 1.22.136, l'inglese sta volando perché Leclerc ha girato 7 decimi più lento, con Hamilton che invece gira in 1.22.5. Sullo stesso ritmo di Leclerc ci sono Bearman, Verstappen, Antonelli e Piastri, più lento Russell che ora sta perdendo dall'australiano che va a caccia di punti.
-
14th
NORRIS OLTRE I 4"
Norris ora porta a 4"4 il suo vantaggio su Leclerc grazie al nuovo giro veloce in 1.22.217. Dietro Hamilton porta il suo vantaggio su Bearman a 4" con Verstappen sempre a 1"4 dall'inglese della Haas.
-
12th
IL DUELLO HAMILTON-VERSTAPPEN IN CURVA 1-2-3 📽
-
12th
NORRIS OLTRE I 3" SU LECLERC, HAMILTON SOTTO INVESTIGAZIONE
Norris porta a 3"3 il vantaggio su Leclerc mentre Hamilton è sempre a 5"5 da Charles ed è sotto investigazione per come è rientrato in pista dopo il taglio tra curva 4-5 nel duello con Verstappen.
-
11th
PIASTRI PASSA TSUNODA: È OTTAVO
E alla fine dopo 10 giri Oscar Piastri passa Tsunoda in fondo al rettilineo del traguardo e sale così in ottava posizione a 1"6 da Russell.
Intanto Liam Lawson si è ritirato.
-
10th
NORRIS PROVA LA FUGA, LECLERC A 2"7
Norris fa un altro giro veloce in 1.22.337 con Leclerc che regge abbastanza ma si trova a 2"7. Hamilton è a 5"1 da Charles, poi Bearman ha 1"2 su Verstappen.
-
9th
PIASTRI IMPAZZISCE DIETRO TSUNODA
Intanto nella lotta iridata Oscar Piastri le sta tentando tutte per passare Tsunoda ma sembra ormai che il sorpasso sia imminente perché Yuki ha perso il DRS da Russell..
-
8th
RIVEDIAMO LA PARTENZA 📽
-
7th
NORRIS E LECLERC IN FUGA
Da tutto questo casino ne viene fuori che Hamilton è a 5" da Leclerc, con Bearman a 2" da Lewis e Verstappen subito dietro.
Tutto nato da un contatto tra Max e Lewis in curva 1-2.
-
6th
ATTENZIONE: DUELLO HAMILTON-VERSTAPPEN CON L'OLANDESE CHE VA SULL'ERBA!
Attenzione perché tra Hamilton, Verstappen e Russell è lotta vera! Lewis e Max vanno sull'erba in curva 3, Lewis mantiene la terza posizione e ne approfitta Bearman che ora è quarto!
-
5th
LAWSON AI BOX
Poco fa si è fermato Lawson per un cambio d'ala: il neozelandese è ultimo al momento.
-
5th
1"9 IL VANTAGGIO DI NORRIS
Sale a 1"9 il vantaggio di Norris su Leclerc, con Hamilton a 1" da Charles. Verstappen si tiene in zona DRS e ha dietro di sé un trenino con Russell, Bearman, Antonelli, Tsunoda, Piastri, Ocon e Hadjar che è 11°.
-
4th
GIRO VELOCE DI NORRIS CHE REPLICA
1.22.588 è il giro veloce di Norris che replica a Leclerc e porta il suo vantaggio a 1"6. Hamilton è a 7 decimi da Leclerc, Verstappen è a 6 decimi da Lewis.
Piastri è dietro a Tsunoda e deve sudare per passarlo.
-
3rd
GIRO VELOCE DI LECLERC
Giro veloce di Leclerc in 1.23.141, 5 millesimi più veloce di Norris, e il distacco tra i due è di 1"3.
-
2nd
📻 TEAM RADIO DI RUSSELL
Verstappen ha tagliato sull'erba, ha frenato tardi e dovrebbe ridare la posizione!
-
2nd
NORRIS SCAPPA, PIASTRI ARRETRA
Alla fine del primo giro Norris si prende 1"5 su Leclerc mentre dietro Piastri è finito in nona posizione!
-
1st
🟢 PARTITO IL GP! NORRIS MANTIENE IL COMANDO!
Al via Norris perde momentaneamente la vetta su Leclerc che però ha tagliato in curva 2, Lando così mantiene la vetta con Charles 2° e Lewis 3°. Verstappen invece ha fatto una partenza clamorosa andando tutto all'esterno ma è andato lungo ed è rientrato quarto!
-
🔜 PARTE ORA IL GIRO DI FORMAZIONE
Partito ora il giro di formazione a Città del Messico, manca pochissimo al via!
-
🛞 UFFICIALI LE SCELTE DELLE GOMME: VERSTAPPEN SU GIALLA
🔴 Norris, le due Ferrari, le due Mercedes, Piastri, le due Haas, Hulkenberg, Alonso, Lawson e Stroll
🟡 Verstappen, Hadjar, Tsunoda, Bortoleto e Gasly
⚪ Albon e Colapinto
Dei primi 7, Verstappen è l'unico con gomma gialla.
-
🥵 CALDO A CITTÀ DEL MESSICO, ASFALTO BOLLENTE
A pochi minuti dal via il termometro dice 26°C per la temperatura dell'aria e ben 53°C sull'asfalto.
-
ALTITUDINE UN FATTORE 🏔
L'altitudine rappresenta un fattore chiave in ottica carico aerodinamico e temperature e come vedete Città del Messico è di gran lunga il GP che si disputa all'altitudine più elevata di tutto l'anno.
-
LE GOMME A DISPOSIZIONE
E sempre in ottica strategie, occhio a Norris e Leclerc in top-10 perché sono gli unici ad avere un set di gomma soft nuova. Qui nel dettaglio le gomme disponibili per tutti.
-
🔎 LE STRATEGIE
Diversi gli scenari, con le strategie favorite che vedono una partenza su gomma media con passaggio o alla soft o alla hard. Possibile anche lo scenario a due soste.
-
LA GRIGLIA DI PARTENZA
Griglia di partenza che preannuncia una gara intensa in ottica Mondiale: Norris parte dalla pole con le due Ferrari a seguire. Russell quarto, seguito da Verstappen, Antonelli e Piastri.
Sainz – che ha chiuso settimo in qualifica – deve scontare le 5 posizioni di penalità che gli sono state date dopo il contatto che ha causato il testacoda di Kimi Antonelli nelle prime fasi della gara di Austin di 7 giorni fa.
Curiosità: dalla quinta posizione Max Verstappen non ha mai vinto.
-
-
BUONASERA A TUTTI! 🇲🇽
Buonasera a tutti! A Città del Messico mancano solo 15' al via del Gran Premio del Messico, 20° appuntamento del Mondiale 2025 di F1, seguitelo con noi!