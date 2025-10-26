F1 | GP Messico, Norris tenta il colpo Mondiale: la cronaca LIVE

A Città del Messico è tutto ormai pronto per il Gran Premio del Messico, 20° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Gara chiave per le ambizioni iridate di Lando Norris, che ieri sera (ora italiana) ha conquistato la sua quinta pole position stagionale in modo netto sulle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. L'inglese, che deve recuperare 14 punti sul suo compagno di squadra Oscar Piastri, è condannato a spingere e a vincere per poter aumentare le sue chance di vittoria in un momento in cui Piastri è più in difficoltà e in cui Max Verstappen è in grande ascesa e lo farà partendo davanti a tutti in una pista dove la distanza dalla partenza alla prima curva è parecchia.

Proprio i suoi due rivali per il titolo partiranno più indietro e saranno a loro volta costretti a dover recuperare per impedire a Norris di ridurre il gap. Verstappen parte quinto dietro anche a George Russell, Piastri invece è settimo dietro anche a Kimi Antonelli. Non solo la vetta della classifica del Mondiale Piloti al centro delle battaglie in pista: con il Mondiale Costruttori chiuso, c'è anche da scoprire chi tra Mercedes, Ferrari e Red Bull conquisterà la piazza d'onore dietro alla McLaren, con i tre team racchiusi in soli 10 punti.

Oltre alle classifiche, i temi da tenere sott'occhio sono diversi: il meteo e l'altitudine di Città del Messico, che hanno implicazioni su assetti e sul raffreddamento delle PU che qui sono particolarmente stressate sono forse i due aspetti principali da tenere sott'occhio. L'affidabilità, a questo punto della stagione, potrebbe giocare un ruolo chiave nello scacchiere della lotta al titolo.

Clicca QUI per tutti gli aggiornamenti

Mattia Fundarò