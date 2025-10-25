F1 | GP Messico, qualifiche: la cronaca live

Dopo le prove libere che hanno visto Ferrari, Red Bull e McLaren spartirsi le prime posizioni, finalmente potremo vedere in pista chi ne ha per issarsi in pole position per il GP del Messico. La gara di Mexico City potrebbe essere la gara fondamentale per decidere lo snodo del Campionato F1 2025, con Verstappen chiamato ad erodere ancora qualche punto al duo McLaren, che cercherà invece di chiarire le gerarchie interne. Seguite con noi queste qualifiche importanti per il Campionato!

Luca Colombo