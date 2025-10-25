La Nostra F1 - I temi caldi del GP Stati Uniti 2025 🔥

F1 | GP Messico, qualifiche: la cronaca live

Monoposto e piloti si trovano al via delle qualifiche valide per il GP del Messico di F1, una gara che potrebbe diventare snodo fondamentale del Campionato 2025

Luca Colombo /
Credits: Pirelli Media Library
Credits: Pirelli Media Library

Dopo le prove libere che hanno visto Ferrari, Red Bull e McLaren spartirsi le prime posizioni, finalmente potremo vedere in pista chi ne ha per issarsi in pole position per il GP del Messico. La gara di Mexico City potrebbe essere la gara fondamentale per decidere lo snodo del Campionato F1 2025, con Verstappen chiamato ad erodere ancora qualche punto al duo McLaren, che cercherà invece di chiarire le gerarchie interne. Seguite con noi queste qualifiche importanti per il Campionato!

Clicca qui per fare il refresh della pagina

Luca Colombo

    Il tempo di Norris non si discute, ma Hamilton sale in seconda posizione con 1:16.458 e Verstappen 1:16.605

    Come spesso accade, abbiamo un ingorgo in corsia box per prendere il “posto” migliore in pista…

    Adesso partono i secondi tentativi del Q2

    Lando Norris primo: 1:16.252!

    Leclerc va in testa con il tempo ddi 1:16.658

    1:17.137 per Hadjar che chiude in testa… per ora

    Forse tutti stanno aspettando il momento migliore dal punto di vista delle temperature

    I primi piloti scendono in pista dopo due minuti dal semaforo verde

    Parte il Q2

    Ancora nessuno in pista…

    Tantissima track evolution in questo Q1

    Fine Q1

    Eliminati Bortoleto, Albon, Gasly, Stroll e Colapinto

    Un minuto al termine, Antonelli in zona rischio

    Hadjar intanto ha preso il controllo della situazione, prendendo la P1 con un tempo sotto il minuto e diciassette

    Mancano tre minuti al termine della Q1

    Le Ferrari sono accreditate di velocità al di sopra dei 350 km/h in rettilineo

    Bearman intanto scala le classifiche e si installa in terza posizione

    Tra l'altro il monegasco dice via radio che il giro sia stato brutto…

    Intanto Leclerc si issa in seconda posizione

    Norris va in testa con 1:17.147, Piastri ferma i cronometri in 1:17.850

    Norris intanto si lancia per il giro veloce

    Ora è Bearman in testa con il tempo di 1:17.765

    Arrivano i primi tempi registrati e al momento si mettono in testa le due Aston Martin con Alonso davanti a Stroll

    Via alle qualifiche

    In pista scende subito l'Aston Martin con Lance Stroll

    Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta testuale delle qualifiche del GP del Messico. Sono Luca Colombo e seguiremo assieme questa sessione!