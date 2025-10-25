F1 | GP Messico, qualifiche: la cronaca live
Monoposto e piloti si trovano al via delle qualifiche valide per il GP del Messico di F1, una gara che potrebbe diventare snodo fondamentale del Campionato 2025
Dopo le prove libere che hanno visto Ferrari, Red Bull e McLaren spartirsi le prime posizioni, finalmente potremo vedere in pista chi ne ha per issarsi in pole position per il GP del Messico. La gara di Mexico City potrebbe essere la gara fondamentale per decidere lo snodo del Campionato F1 2025, con Verstappen chiamato ad erodere ancora qualche punto al duo McLaren, che cercherà invece di chiarire le gerarchie interne. Seguite con noi queste qualifiche importanti per il Campionato!
Luca Colombo
Il tempo di Norris non si discute, ma Hamilton sale in seconda posizione con 1:16.458 e Verstappen 1:16.605
Come spesso accade, abbiamo un ingorgo in corsia box per prendere il “posto” migliore in pista…
Adesso partono i secondi tentativi del Q2
Lando Norris primo: 1:16.252!
Leclerc va in testa con il tempo ddi 1:16.658
1:17.137 per Hadjar che chiude in testa… per ora
Forse tutti stanno aspettando il momento migliore dal punto di vista delle temperature
I primi piloti scendono in pista dopo due minuti dal semaforo verde
Parte il Q2
Ancora nessuno in pista…
Tantissima track evolution in questo Q1
Fine Q1
Eliminati Bortoleto, Albon, Gasly, Stroll e Colapinto
-
Un minuto al termine, Antonelli in zona rischio
Hadjar intanto ha preso il controllo della situazione, prendendo la P1 con un tempo sotto il minuto e diciassette
Mancano tre minuti al termine della Q1
Le Ferrari sono accreditate di velocità al di sopra dei 350 km/h in rettilineo
Bearman intanto scala le classifiche e si installa in terza posizione
Tra l'altro il monegasco dice via radio che il giro sia stato brutto…
Intanto Leclerc si issa in seconda posizione
Norris va in testa con 1:17.147, Piastri ferma i cronometri in 1:17.850
-
Norris intanto si lancia per il giro veloce
Ora è Bearman in testa con il tempo di 1:17.765
Arrivano i primi tempi registrati e al momento si mettono in testa le due Aston Martin con Alonso davanti a Stroll
Via alle qualifiche
In pista scende subito l'Aston Martin con Lance Stroll
Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta testuale delle qualifiche del GP del Messico. Sono Luca Colombo e seguiremo assieme questa sessione!