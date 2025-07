Moto2 e Moto3 | GP Germania: Rueda in fuga, occhio a Moreira

Il Motomondiale approda al Sachsenring per il GP di Germania, appuntamento che segna la metà della stagione 2025. Dopo dieci round intensi, la situazione Moto2 e Moto3 è differente. Nella entry class, José Antonio Rueda ha un vantaggio di 69 punti da gestire, mentre nella classe intermedia il distacco che divide Manuel González e Arón Canet è minimo. Le sfide sul circuito tedesco si prospettano quindi infuocate.

Moto2 | Leadership in bilico

Il Gran Premio di Germania si prospetta infuocata per la Moto2. Sono solo cinque i punti di vantaggio di Manuel González su Arón Canet. Dopo la vittoria di forza al Mugello, in Olanda il pilota IntactGP ha chiuso in terza posizione, alle spalle del suo avversario diretto. Chi ha mandato un forte messaggio in Olanda, è stato Diogo Moreira. Quello che era mancato in questo inizio di campionato al pilota brasiliano, era una maggiore decisione nelle battaglie degli ultimi giri. Ad Assen, Moreira ha vinto una bella battaglia con Canet, segnando un altro passo importante nel suo cammino di crescita, mentre il suo distacco dalla vetta continua a ridursi.

Continua a mancare il podio per Jake Dixon che perde terreno dalla vetta. Nonostante la buona gara in Olanda, in Germania Dixon dovrà provare a rimanere davanti ai suoi avversari diretti per il mondiale, se non vuole perdere altri punti. É stato un primo Gran Premio difficile per Eric Fernández ad Assen, pilota chiamato a sostituire Sergio García. Comprensibilmente il pilota spagnolo, avrà bisogno di alcune gare per potersi adattare alla nuova categoria.

È chiamato al riscatto Barry Baltus, reduce da due Gran Premi difficili. Il pilota belga del team Fantic Racing, grazie ai risultati ottenuti, era finito sotto i riflettori in questa prima parte di stagione. In Germania, dovrà puntare ad una gara pulita per poter lottare con il gruppo di testa.

Moto3 | Rueda allunga ancora, Piqueras perde terreno

Con la vittoria nel Gran Premio d'Olanda, José Antonio Rueda ha consolidato la sua leadership nel mondiale Moto3. Sono ora 69 i punti che lo dividono dal suo compagno di squadra Álvaro Carpe. Il rookie spagnolo con il quarto posto olandese, ha strappato la seconda posizione a Ángel Piqueras, che appare ancora in difficoltà. Dopo un inizio promettente, il pilota MT Helmets sta faticando a trovare ritmo, ma per rimanere in lotta per il titolo avrà bisogno di una svolta immediata.

Chi arriva in Germania con voglia di riscatto è Máximo Quiles. Il pilota Aspar, nel round precedente, ha commesso il primo errore del suo mondiale. Nonostante la scivolata, che gli ha permesso comunque di conquistare un punto, Quiles si trova in quinta posizione nel mondiale piloti, con un distacco notevole (101 punti), ma contenuto rispetto ai Gran Premi disputati. Può finalmente tornare a sorridere David Muñoz. Le prime gare della stagione erano state decisamente disastrose per il #64, ma sono ora due i podi conquistati nelle ultime tre gare disputate.

I piloti italiani arrivano in Germania tra luci e ombre. Luca Lunetta, dopo l'incidente di Assen, non prenderà parte al GP di Germania, e sarà sostituito da Lenoxx Phommara. Il podio del Mugello sembra invece aver dato inizio ad un nuovo campionato per Dennis Foggia, anche ad Assen in Top10. Avrà una nuova possibilità in Germania, Leonardo Abruzzo, questa volta chiamato a sostituire l'infortunato Ruché Moodley.

Moto2 e Moto3 | GP Germania: gli orari del weekend

Venerdì 11 luglio

09:00 | Moto3 - FP1

09:50 | Moto2 - FP1

13:15 | Moto3 - Practice

14:05 | Moto2 - Practice

Sabato 12 luglio

08:40 | Moto3 - FP2

09:25 | Moto2 - FP2

12:50 | Moto3 - Qualifiche (Diretta su TV8)

13:45 | Moto2 - Qualifiche (Diretta su TV8)

Domenica 13 luglio

11:00 | Moto3 - Gara (Diretta su TV8)

12:15 | Moto2 - Gara (Diretta su TV8)

