Moto2 | GP Olanda, Gara: Moreira beffa Canet, terzo González

Sotto il sole dell’Olanda a vincere la gara di Moto2 è Diogo Moreira, seguito a ruota sotto la bandiera a scacchi da Aron Canet al secondo posto e da Manuel Gonzalez in terza posizione.

Moreira alla prima vittoria, Canet si deve accodare

Nella domenica di Assen è Diogo Moreira a imporre il suo ritmo sul resto del gruppo, superando al penultimo giro Aron Canet e prendendo il comando della corsa, conquistando la sua prima vittoria in Moto2. A poco sono serviti gli attacchi di Canet, che per tutta la durata della gara è rimasto in testa, ma che ha dovuto cedere il passo al brasiliano. Il pilota numero #44 ha quindi dovuto accodarsi e accontentarsi “solamente” della seconda posizione, abbandonando l’idea di vincere.

A completare il podio arriva poi Manuel Gonzalez, che nonostante le sportellate che i due piloti davanti si sono dati nel corso di tutti i 22 giri, non ha avuto occasione di approfittarne, dovendo quindi tenere salda la sua posizione. Chi al podio ha ambito è stato anche Jake Dixon, che però ha concluso in quarta posizione, portando a casa la medaglia di legno e tenendo dietro di sé Joe Roberts, che invece ha tagliato il traguardo in quinta posizione. Il sesto posto invece va a Marcus Ramirez, con il pilota spagnolo che è riuscito a portarsi ben all’interno della Top10.

Lopez e Holgado in Top10, ancora molte le cadute

A completare la lista di piloti che sono riusciti a chiudere all’interno delle prime dieci posizioni ci sono Albert Arenas e Alonso Lopez, che alla bandiera a scacchi si sono trovati in settima e ottava posizione. Insieme a loro anche Senna Agius, nono al termine del ventidue giri, e Daniel Holgado, che invece si piazza decimo. Subito dietro arriva poi il gruppo composto da Celestino Vietti, Zonta van der Goorberg e Tony Arbolino, che hanno occupato rispettivamente l’undicesima, la dodicesima e la tredicesima posizione della classifica.

Gara decisamente più difficile invece per il gran parte del resto del gruppo, che è stato protagonista di svariate cadute durante la corsa. Gli altri piloti che sono arrivati al traguardo sono infatti Collin Veijer e Ayumu Sasaki al quattordicesimo e quindicesimo posto, accompagnati dal trio di Alex Escrig, Eric Fernández, che occupano quindi la sedicesima e la diciassettesima posizione. Per il resto è stato un waltzer di cadute, iniziato con l’incidente di Izan Guevara e continuato in un primo momento con la caduta del suo compagno di squadra David Alonso. Stessa sorte anche per Barry Baltus, che dopo aver scontato un Long Lap Penalty è stato anche lui vittima di una caduta. In terra ci sono finiti anche Jorge Navarro e Darryn Binder, che è stato seguito a ruota da Adrian Huertas. Era in un’ottima posizione prima della caduta Deniz Oncü, che ha dovuto terminare la sua gara nella ghiaia, così come Yuki Kunii.

