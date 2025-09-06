CIV | Imola, Supersport Gara 1: Artigas out, Ottaviani vince e respira

Vittoria capitale per il Dunlop CIV Supersport 600 NG di Luca Ottaviani. Il pilota romagnolo ha vinto la 5ª gara del suo 2025 in uno scontro all'ultimo giro con Mattia Rato, ma è ancora più importante la caduta di Xavier Artigas in ottica titolo. Primo podio dell'anno per Alessandro Sciarretta.

Ottaviani vince e vola a +26

Luca Ottaviani ha ripreso la tabella tricolore in Gara 2 a Misano con un sorpasso all'ultima curva su Xavier Artigas. Leadership più che consolidata ad Imola per il pilota MV Agusta, capace di vincere nonostante una brutta partenza. Il #111 ha prima superato il rivale per la classifica Artigas, poi un combattivo Mattia Rato. Nonostante la caduta della mattinata, il pilota Mesaroli Racing ha condotto tutta la gara fino all'ultimo giro. Il sorpasso decisivo è arrivato all'ingresso delle Acque Minerali per Ottaviani, che ha poi mantenuto la testa fino alla linea del traguardo. Una vittoria fondamentale per il campionato del #111, che ha saputo sfruttare la caduta di Xavier Artigas alla Tosa. Un brutto colpo per il campionato del pilota Kawasaki, che scende a 26 punti da Ottaviani ed incassa la seconda “sconfitta” consecutiva a duello. Campionato più che solido quello di Rato, attualmente 3° nella graduatoria tricolore dopo aver sfruttato l'assenza di Andrea Mantovani (impegnato in MotoE al Montmeló, ndr).

Primo podio del 2025 per Sciarretta

La battaglia per la vittoria ha attirato tutte le attenzioni da parte di telecamere e tifosi, ma in 3ª posizione ha chiuso la corsa Alessandro Sciarretta. Passato sottotraccia, il pilota ZPM Motorsport Racing raggiunge il primo podio del 2025 e riscatta un ultimo round molto complicato. Quarta posizione per Matteo Patacca, finalmente tornato nelle posizioni di vertice nonostante un lungo alla Variante Bassa a metà gara. Top 5 anche per Lorenzo Dalla Porta con la Panigale di SGM Tecnic, seguito da Filippo Bianchi con la seconda MV Agusta e Biagio Miceli. Grande peccato per Stefano Valtulini: il pilota Yamaha Promodriver aveva conquistato la seconda posizione sulla griglia di partenza, salvo poi accusare un problema tecnico alla sua R6 ancora prima del via.

CIV | Imola: i risultati di Gara 1

Da Imola - Valentino Aggio

