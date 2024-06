F1 | GP Spagna: Mercedes, tra buone prestazioni e...lettere anonime

Sul piano puramente sportivo, il venerdì del GP di Spagna della Mercedes è stato estremamente positivo: Lewis Hamilton ha infatti concluso al comando la seconda sessione di prove libere sul circuito di Barcellona, evidenziando un buon ritmo. Tuttavia, mentre in pista la Stella a Tre Punte sembra aver ritrovato il vigore di un tempo, sulle caselle e-mail dei giornalisti presenti al Montmelò è giunta nei giorni scorsi una lettera anonima, secondo la quale in Mercedes sarebbe in atto un'opera di boicottaggio nei confronti del sette volte campione del mondo.

Hamilton: “Abbiamo fatto passi avanti”

Partendo dal piano sportivo, c'è da evidenziare l'ottimo stato di forma della Mercedes, che sembra voler proseguire la strada intrapresa a Montreal: Hamilton ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere, con appena 22 millesimi di vantaggio sulla Ferrari di Sainz, mentre Russell ha ottenuto l'ottavo tempo. Al di là del giro da qualifica, c'è da evidenziare un ottimo passo gara, sullo stesso livello di Ferrari, McLaren e Red Bull, tanto che potrebbe prefigurarsi una lotta molto intensa per la vittoria, o quantomeno per la pole position.

L'inglese è rimasto soddisfatto dei progressi della squadra, non solo qui a Barcellona, ma in generale nelle ultime gare.

Abbiamo fatto un passo avanti con la vettura nelle ultime gare. Tutti hanno lavorato duramente per portarci a questo punto e ottenere questi progressi. Stiamo iniziando a vedere la direzione che abbiamo intrapreso attraverso la nostra prestazione in pista. Speriamo di poter continuare su questo slancio da oggi fino a sabato e avvicinarci ai nostri concorrenti più avanti”. Queste le parole del sette volte campione del mondo.

Positivo anche George Russell, il quale si sente “emozionato” a vedere la Mercedes costantemente nella parte alta della classifica.

Mail anonima, Wolff: “Lewis uno di famiglia”

Mentre però le vetture giravano, Toto Wolff ha avuto il suo lavoro da fare davanti ai microfoni. Il Team Principal di Mercedes ha infatti dovuto esprimersi sulla mail anonima arrivata ai giornalisti presenti a Barcellona. Secondo quest'ultima fonte, tra l'altro in possesso della stessa mailing list che aveva inviato, nel venerdì del GP del Bahrain, il materiale “scottante” su Christian Horner, Lewis Hamilton sarebbe addirittura vittima di un boicottaggio interno, per via, ovviamente, del suo passaggio in Ferrari a partire dal 2025.

Un'accusa che Wolff ha prontamente smentito, e che anzi la Mercedes ha segnalato alle autorità competenti. Interpellato da Sky Sport F1, il manager austriaco si è così espresso sulla vicenda:

Nessun complotto, bisogna fermare questi abusi online. Vogliamo avere successo con il pilota più iconico che questo sport abbia mai avuto. Abbiamo avuto il privilegio di lavorare con Lewis che è un pilota incredibile e una grande personalità che attraversa gli alti e bassi come qualsiasi altro sportivo. Rispetto le ragioni per cui è andato alla Ferrari. Non c'è nessun rancore. La relazione nel team è positiva. Quindi ogni commento dall'esterno su ciò che sta accadendo nel team è semplicemente sbagliato.

Alfredo Cirelli