F1 | GP Spagna, FP2: Hamilton al top davanti a Sainz e Norris

E' stata una sessione caratterizzata da un grande equilibrio la FP2 del GP Spagna sul circuito del Montmelò. A svettare davanti a tutti nella lista dei tempi è stato Lewis Hamilton che ha preceduto la Ferrari dell'idolo locale Carlos Sainz e la McLaren di Lando Norris, che era stato il più veloce nella prima sessione di libere.

HAMILTON AL TOP, SORPRESA GASLY

Distacchi ridottissimi in una classifica che ha visto ben 16 piloti racchiusi in un solo secondo, con Lewis Hamilton autore della migliore prestazione con il crono di 1:13.264. Alle sue spalle Carlos Sainz ha chiuso con soli 55 millesimi di distacco dalla Mercedes davanti alla McLaren di Lando Norris, apparsa in forma fin dal mattino. Ottima la prestazione per l'Alpine di Pierre Gasly che, già rivitalizzata dal fresco annuncio dell'ingaggio di Flavio Briatore, ha terminato il venerdì catalano con la quarta migliore prestazione a soli 179 millesimi dal leader, davanti alla Red Bull di Max Verstappen, con quest'ultimo apparso non ancora a posto con il setup della sua vettura.

DIFFICOLTA' PER LECLERC E PEREZ

Venerdì piuttosto complicato per Charles Leclerc che, dopo le difficoltà d'assetto in FP1, non è sembrato a proprio agio nemmeno nel pomeriggio con i meccanici Ferrari intervenuti a metà sessione per modifiche soprattutto all'anteriore della Ferrari del monegasco. La top 10 è chiusa da Oscar Piastri (7°) e George Russell (8°), apparsi meno a proprio agio con la vettura rispetto ai propri compagni di squadra, e da Esteban Ocon (9°) e da Valtteri Bottas (10°). Sessione difficile anche per Sergio Perez, solo 13°, rimasto ai box per buona parte della sessione per modifiche al posteriore della sua Red Bull, preceduto dalle due Haas di Kevin Magnussen (11°) e Nico Hulkenberg, con quest'ultimo al volante dopo averlo ceduto a Oliver Bearman al mattino.

WILLIAMS FANALINO DI CODA

Non ha brillato nemmeno Fernando Alonso (14°), distante 0.827 dalla vetta, così come le due Alpha Tauri di Yuki Tsunoda (15°) e Daniel Ricciardo (16°), con Guanyu Zhou (17°), Lance Stroll (18°) e le due Williams di Alexander Albon (19°) e Logan Sargeant (20°) a chiudere la classifica.

Vincenzo Buonpane