Moto3 | GP Repubblica Ceca, Gara: settima meraviglia di Rueda

Un forcing clamoroso a partire da metà gara ha dimostrato come, ancora una volta, José Antonio Rueda sia testa e spalle sopra alla competizione. Settima vittoria di un 2025 straripante per lo spagnolo in Moto3, campionato che ha già prenotato. Con lui sul podio Máximo Quiles e David Muñoz.

Rueda nuovamente imprendibile

Nel corso dell'anno si è visto come, quando è in giornata, José Antonio Rueda sia assolutamente irraggiungibile per la competizione. Partito dalla seconda posizione sulla casella di partenza, il leader del campionato ha presto preso la testa della corsa per non lasciarla più. Dopo aver gestito la gomma nella prima parte della gara, puntuale come un orologio il #99 ha dato lo strappo a metà corsa. Dall'ottavo dei sedici giri in poi, Rueda ha alzato progressivamente il ritmo segnando diversi giri record del tracciato di Brno. Complice anche la poca collaborazione nel gruppo degli inseguitori, il pilota Red Bull KTM Ajo ha aperto il gap fino ai 3.471 secondi sotto la bandiera a scacchi.

A spuntarla nella lotta per la seconda posizione è il rookie Máximo Quiles, bravo a beffare sul traguardo il pilota della giornata. David Muñoz è partito dall'ultima casella dello schieramento per la penalità ottenuta venerdì. Lo spagnolo di IntactGP ha concluso al 3° posto dopo una rimonta pazzesca, recuperando 11 posizioni solo nel primo giro. Muñoz ha provato a prendersi la piazza d'onore con un sorpasso mozzafiato in curva 10, ma Quiles si è preso la rivincita sul traguardo per soli 24 millesimi.

Foggia in top 5, Pini solo 10°

In un weekend difficile Ángel Piqueras termina in 4ª posizione il Gran Premio di Repubblica Ceca. Ottima gara per lo spagnolo, ma non basta per avere delle concrete ambizioni di titolo con un Rueda in questo stato di grazia. Il #36 termina la prima parte della stagione con 85 punti di svantaggio in classifica, pur guadagnandone sul diretto inseguitore Álvaro Carpe (oggi 13°). Chiude la top 5 con una prestazione incoraggiante Dennis Foggia, autore di un'altra ottima gara nell'amata Brno che gli ha regalato il primo successo di carriera nel Motomondiale. L'italiano ha passato diversa parte della corsa in 2ª posizione, facendo resistenza proprio al compagno Quiles e rendendo così ancora più facile la fuga di Rueda.

Le prime Honda al traguardo sono, come spesso accade, quelle di Leopard Racing: Adrián Fernández ha preceduto il compagno di box David Almansa, mentre il secondo gruppo è stato capitanato dall'argentino Valentín Perrone. Il sudamericano, 8° al traguardo, ha preceduto Ryusei Yamanaka dopo la rottura del motore in qualifica ieri. Si aspettava di più da sé stesso Guido Pini, solo 10° al traguardo dopo la splendida prima pole position di carriera. Il toscano non ha mai dimostrato di avere il passo per giocarsi il podio, scendendo sempre più in classifica. Taiyo Furusato completa la gara in 11ª posizione, punti anche per Marcos Uriarte (12°) e Marco Morelli (14°).

Moto3 | GP Repubblica Ceca: i risultati della gara

Valentino Aggio

