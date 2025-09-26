MotoGP | GP Giappone, Álex Márquez costretto al Q1: "15' per capire di più"

Una delle sorprese negative del venerdì MotoGP in Giappone è sicuramente Álex Márquez. Il pilota spagnolo ha avuto grandi difficoltà nella giornata di oggi, risultando escluso dall'accesso diretto al Q2 di Motegi nel weekend che potrebbe consegnare il titolo al fratello Marc.

Sul circuito del Motegi Álex Márquez ha sofferto fin dal primo giro, in maniera quasi imprevedibile. Il pilota spagnolo ha chiuso entrambe le sessioni del venerdì in quindicesima posizione. Un risultato che costringe il pilota Gresini Racing a passare dal Q1 nelle qualifiche di domani, il che potrebbe avere un'influenza importante sia per la Sprint che per il Gran Premio.

Le criticità su questo tracciato si sono viste già dai primi giri, con difficoltà sia con le gomme che con la moto. Questo non gli ha permesso di trovare la giusta fiducia per compiere il giro secco. Delle problematiche viste in generale per tutte le moto Ducati, soprattutto con il team ufficiale, con Marc Márquez e Francesco Bagnaia che sono entrati direttamente nel Q2 per poco. La caduta nelle pre-qualifiche del pilota Gresini ha complicato una situazione già difficile in un venerdì giapponese che non è andato come sperato.

Al termine del venerdì, Alex Marquez ha spiegato le sue sensazioni:

Non è stata una bella giornata, abbiamo avuto molti problemi. Nel pomeriggio, quando ero molto indietro, ho deciso di rimanere con le gomme che avevo, non con le morbide come hanno fatto molti altri, per capire e risolvere i problemi. La caduta ha avuto un effetto positivo: ero sulla seconda moto e dobbiamo capire le due posizioni, la leggera differenza tra le due moto. Faccio fatica a fermare la moto. Non entro in curva correttamente e poi mi ritrovo con tutti questi problemi.

Penso che tutti siano un po' persi in termini di sensazioni, perché all'improvviso vai veloce, all'improvviso ti fermi, ed è difficile. Alla fine il primo tempo è stato buono, il secondo abbiamo avuto un po' di sfortuna. C'erano bandiere gialle e poi è arrivato il quarto tentativo, ma niente. Sarà la prima volta quest'anno nel Q1 e lo considero come avere 15 minuti in più per capire meglio le cose, quindi sarà una buona opportunità per migliorare.