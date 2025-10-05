MotoGP | GP Indonesia, Gara: Aldeguer vince e convince su Acosta e Álex Márquez

Sotto il sole di Mandalika il vincitore della MotoGP è Fermin Aldeguer, al primo successo in carriera, in una gara che ha visto Bezzecchi e Márquez coinvolti in un incidente al via. Sul podio arrivano Pedro Acosta al secondo posto e Álex Márquez al terzo.

Gara decisamente atipica quella che si è vista in occasione del Gran Premio d’Indonesia 2025. A portarsi a casa la vittoria ci pensa Fermin Aldeguer, che dopo averne approfittato a pieno in partenza si è portato in prima posizione. Il pilota Gresini ha poi iniziato a dettare il passo sul resto del gruppo, facendo il vuoto dietro di sé e mettendo al sicuro la prima posizione giro dopo giro. Prima vittoria nella classe regina per il #54, che vince una gara dominando su tutti e con un distacco di più di otto secondi, diventando così il primo vincitore da rookie dal 2021. Non ha potuto che accontentarsi della seconda posizione invece Pedro Acosta: il #37 ha infatti provato a dare filo da torcere ad Aldeguer, ma ha dovuto ben presto desistere e difendere la seconda posizione. Alle sue spalle si piazza infatti Álex Márquez, terzo al traguardo ma costantemente in lotta per la seconda piazza, completando così il podio dominato dai colori Gresini.

La medaglia di legno viene poi consegnata a Brad Binder, che nonostante la bagarre del gruppo di testa non è riuscito ad approfittarne a pieno, rimanendo pur sempre in una buona quarta posizione. Nella lotta del centro gruppo si è inserito anche Luca Marini, che si è ritrovato nel grosso gruppo di piloti in lotta per la terza posizione e che ha infine concluso in quinta. Il sesto posto viene preso invece da Raul Fernandez, che porta dietro di sé al termine dei 27 giri Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, rispettivamente settimo e ottavo. Con tutti i piloti che hanno chiuso a punti, a causa delle diverse cadute, la nona posizione è stata presa da Fabio Di Giannantonio, con Alex Rins in decima piazza e Miguel Oliveira in undicesima. A chiudere la lista di piloti arrivati al traguardo ci pensano Johann Zarco e Somkiat Chantra, dodicesimo e tredicesimo, con Jack Miller in quattordicesima e ultima posizione.

Botto in partenza per Bezzecchi e Márquez, out Bagnaia

L’appuntamento in Indonesia è da dimenticare per Marc Márquez che, dopo essere passato per il Q1 per la prima volta in stagione, è stato protagonista di un brutto incidente a poche curve dall’inizio con Marco Bezzecchi. In curva 7 il pilota Aprilia ha perso il controllo della moto, tamponando il neo-coronato campione del mondo e facendo finire entrambi nella ghiaia. Dopo una partenza decisamente sottotono, Bezzecchi nel tentativo di recuperare le posizioni perse ha coinvolto Márquez, avendo come risultato una possibile frattura della clavicola destra, per cui si faranno accertamenti in Spagna.



Weekend nero in casa Ducati ufficiale, con Pecco Bagnaia che ha terminato la gara a metà dei giri previsti, con una caduta in solitaria in curva 17. La corsa di Bagnaia fino a quel momento non era stata in ogni caso delle migliori, con il pilota piemontese che stava girando nella parte finale della classifica. Gara terminata prematuramente anche per Joan Mir, caduto nel corso del terzo giro della corsa, per Jack Miller, escluso a pochi giri dalla fine e per Enea Bastianini, che sembra star attraversando un periodo particolarmente difficile.

MotoGP | GP Indonesia: i risultati della Gara

