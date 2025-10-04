MotoGP | GP Indonesia, Sprint dolceamara per Aldeguer: "Fa male, ma si impara"

Tra i protagonisti inattesi della Sprint MotoGP a Mandalika c'è, senza dubbio, Fermín Aldeguer. Il pilota Gresini Racing si è preso il terzo podio stagionale nella gara del sabato, ma è andato ad un passo dalla prima vittoria della carriera.

Aldeguer conduce e detta il passo fino alla beffa dell’ultimo giro

Le (enormi) difficoltà delle Ducati GP25 sul tracciato indonesiano hanno permesso a Fermín Aldeguer di ritagliarsi uno spazio di primo piano già dalle prove libere, dove si è mostrato il più competitivo tra i piloti con la Desmosedici dello scorso anno. Dopo il secondo tempo nelle Practice del venerdì, Aldeguer si era confermato anche nelle qualifiche del sabato mattina, riuscendo ad assicurarsi la seconda casella e la partenza dalla prima fila, seppur lontano dai riferimenti cronometrici di Marco Bezzecchi, pilota più in palla del weekend.

L’occasione per il ventenne si è presentata allo spegnimento dei semafori con il Bezzecchi che scivola indietro fino all’ottava posizione mentre Aldeguer, passato al comando, ha fatto l’andatura nella prima parte della Sprint fino a portare ad oltre due secondi il vantaggio sui suoi inseguitori. I sogni di ottenere la prima vittoria nella classe regina vengono però frantumati dalla rimonta mostruoso di Bezzecchi negli ultimi giri, che ha recuperato tutti i due secondi in 5 giri fino a sferrargli l’attacco decisivo in curva 10 all’ultimo passaggio, costringendo Aldeguer ad una seconda posizione sempre di gran prestigio, ma dal gusto dolceamaro.

Aldeguer guarda già a domani: “Siamo il riferimento Ducati, questa pista mi piace”

Nonostante ciò il bicchiere è mezzo pieno per il portacolori Gresini Racing come confermano le sue parole nel posto-gara ai microfoni di Sky Sport MotoGP: "Ho fatto una partenza molto buona, oggi il mio obiettivo era stare dietro a Bezzecchi.”, le parole di Aldeguer, “Poi ho approfittato del suo errore in partenza e ho provato ad aprire il distacco più possibile fino a due secondi, ma quando ho visto che mi stava arrivando sotto… Ho provato a restare calmo con la testa e a non fare errori, sapevo che lui aveva un passo migliore, poi mi è arrivato all’ultimo giro. Ho provato ad uscire molto forte dalla 8 e 9 ma alla 10 lui ha staccato dritto e poi al T4 non l’ho potuto riprendere. Non è bello perdere così la vittoria ma si impara anche da queste sconfitte".

Ora il focus per Aldeguer e per il team Gresini si sposta alla gara di domani, dove punteranno a replicare il risultato della Sprint. Sul rebus delle gomme da usare per il Gran Premio, il #54 non ha dubbi sull’eventuale utilizzo delle morbide: “Oggi ho finito la Sprint con le gomme finite, penso che domani nessuno rischierà e andremo con le medie con cui di solito andiamo peggio, ma è tutto da guardare domani. Comunque siamo il riferimento di Ducati, questa è una pista che piace e in cui mi sto divertendo, il che mi aiuta”.

Andrea Mattavelli

