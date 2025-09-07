F1 | GP Italia, Max Verstappen: “Weekend incredibile”

Max Verstappen vince dominando il GP d’Italia di F1. L’olandese ritorna finalmente alla vittoria grazie ad una prestazione eccezionale, che lo ha visto rifilare un distacco alle McLaren di ben venti secondi.

Super Max ritorna alla vittoria

Ritorna Super Max Verstappen nel GP d’Italia di F1. L’olandese quattro volte Campione del Mondo è stato autore di una gara eccezionale, che lo ha visto dominare dall’inizio alla fine. Verstappen quindi completa quello che per lui è stato un weekend perfetto, iniziato con una grandissima pole position conquistata ieri e concluso con la brillante vittoria di oggi. Il pilota Red Bull ha avuto qualche difficoltà soltanto durante la partenza, in cui è stato costretto a cedere la posizione a Lando Norris dopo aver tagliato la chicane della prima curva. Ma la supremazia del pilota inglese è durata soltanto due giri, in quanto il passo tenuto oggi da Verstappen era inarrivabile per chiunque, ed una volta ripresa la leadership non ha fatto altro che aumentare il distacco dagli inseguitori che alla fine della gara hanno pagato ben 20 secondi dalla Red Bull dell’olandese.

Verstappen quindi ritorna alla vittoria dopo diversi mesi di digiuno considerato che il suo ultimo successo risale al GP dell’Emilia Romagna disputato a Maggio. La vittoria di oggi segna anche il primo successo da quando Laurent Mekies ha preso il timone in Red Bull andando a sostituire Christian Horner. Il Team di Milton Keynes oggi si è dimostrato perfetto al pari del suo pilota, avendo azzeccato tutte le scelte dal set-up alla strategia che ha permesso all’olandese di ritornare sul gradino più alto del podio. Sebbene il Mondiale per questa stagione è sfumato, il Verstappen visto oggi sarà sicuramente l’ago della bilancia nella lotta al titolo tra i due piloti McLaren, in quanto quando il quattro volte campione del mondo ha tutto sotto controllo e la macchina lo asseconda è sempre un avversario con cui dover fare i conti.

Verstappen: “Weekend incredibile”

Al termine del GP d’Italia di F1 Max Verstappen ha dichiarato: “Oggi è stata una grande giornata per noi. C’e stato un episodio sfortunato in partenza ma oggi la macchina volava. Il ritmo è stato buono sin dall’inizio, il pit-stop è arrivato al momento giusto e con la gomma dura nel finale sono riuscito a spingere. E’ stata un esecuzione fantastica da parte del team. E’ sempre una grande soddisfazione vincere qui a Monza e siamo stati sempre sul pezzo. Quando mi trovavo in seconda posizione vedevo che comunque il ritmo era buono e sono tornato subito davanti, la macchina oggi era perfetta".

Sulla possibilità di tornare sul gradino più alto del podio in questa stagione Max Verstappen invece dichiara: “Io ci proverò sempre. Pensiamo di gara in gara ma questo è stato un weekend incredibile”.

Julian D’Agata