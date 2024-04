EWC | 24H Le Mans, 16H: clamorosa caduta per YART, Yoshimura in testa

Sembrava procedere senza problemi la 24h di Le Mans EWC di YART Yamaha, leader incontrastata nelle prime 15 ore di gara. Poco dopo l'alba, una caduta di Karel Hanika ha fatto perdere la leadership al team austriaco, lasciandola così a Yoshimura SERT.

YART Yamaha perde clamorosamente la leadership

Si sa, nelle gare di durata la notte rappresenta l'ostacolo più grande, al quale bisogna inevitabilmente sopravvivere per poi puntare a giocarsi le posizioni di vertice nelle ultime ore. Nella notte della 24h di Le Mans motociclistica YART Yamaha #1 ha mantenuto la leadership della corsa senza alcun problema di sorta, sembrando così involarsi verso il successo. A due minuti dallo scoccare della 16ª ora di gara (che dà punti nella classifica di campionato, ndr), Karel Hanika è caduto rovinosamente alla seconda della “Esse Bleu”. Fortunatamente, il pilota ceco del brand di Iwata ha riportato la moto al box, dove è rimasta ferma ben 17 minuti prima di poter ripartire.

Ad approfittare della debacle giapponese sembrava poter essere BMW Motorrad World Endurance Team #37, in seconda posizione per buona parte della corsa. Sorprendentemente, anche la formazione tedesca ha avuto un problema allo scarico nel pit-stop che avrebbe dovuto consegnarli la leadership della 24h di Le Mans. Quindi, doppia goduria per Yoshimura SERT #12: la Suzuki si è ritrovata in testa alla corsa dopo una caduta nelle prime ore ed un inconveniente tecnico nelle ore notturne.

Kawasaki e Gamarino virtualmente a podio

Mentre i campioni del Mondo in carica di YART erano fermi ai box, anche il team Kawasaki Webike Trickstar #11 ha sfruttato la situazione a proprio favore, salendo così sul podio. Proprio con l'italiano Christian Gamarino in pista, la casa di Akashi ha scavalcato YART, ora relegata al 4° posto ed ancora piuttosto lontano dal podio, nonostante manchino oltre 8 ore di gara.

A seguire ci sono altre tre formazioni che hanno optato per la Kawasaki ZX-10RR come il Tati Team Beringer Racing #4 e Team Bolliger Switzerland #8, rispettivamente in 5ª e 6ª posizione nella categoria EWC. In settima piazza, al debutto nella massima categoria dell'endurance dopo molti anni in Superstock, c'è il BMRT 3D Maxxess Nevers #24. Dopo molte peripezie, anche FCC TSR Honda #5 sta continuando la propria rimonta, entrando nella top 10 con la 9ª piazza.

Superstock: National Motos #55 continua a dominare

Passando alla classe Superstock, le posizioni alla 24h di Le Mans sembrano essere più delineate. Come nelle prime otto ore di gara, National Motos #55 continua la propria cavalcata verso la prima vittoria dell'anno. La squadra Honda conserva un grande vantaggio nei confronti di RAC41 Honda #41, saldamente in 2ª piazza. Complici i vari problemi di Tecmas-MRP BMW #9 prima e Team Aviobike #111 dopo, ad approfittarne è la Yamaha di 3ART Best Of Bike #36 con Doriano Vietti Ramus in sella, salendo così nel podio virtuale della corsa. Tecmas precede la Aprilia RSV4 1100cc, che continua così la propria gara inaugurale con un'ottima prestazione.

Valentino Aggio

