WorldSBK | Donington 2019: l'assolo di Jonathan Rea e il dominio britannico

È il turno della pista di Donington Park di ospitare il settimo round del WorldSBK, circuito in Inghilterra su cui nel 2019 c'è stato un vero e proprio assedio di piloti del Regno Unito, con Jonathan Rea vincitore per tutto il weekend e un podio composto di sole bandiere con la Union Jack in Gara 1.

Rea, Sykes e Haslam: il trio di britannici sul podio di Gara 1

Che il weekend di Donington sia speciale per tutti i piloti che corrono con la bandiera del Regno Unito è ormai un dato di fatto, considerando che la pista situata nel cuore dell'Inghilterra - vicino alla Foresta di Sherwood - nel corso del tempo è diventata iconica per le sue numerose curve e l'atmosfera che si respira. Proprio per questi motivi ogni anno tutti i piloti britannici aspirano a dare il massimo per poter ottenere risultati importanti su questo tracciato, come è sempre stato il caso di Jonathan Rea. Il sei volte iridato infatti, può considerare questa la sua gara di casa, nonostante provenga dall'Irlanda del Nord, e con il passare degli anni vi ha sempre portato a termine ottime gare.

Tra gli appuntamenti a Donington più speciali della storia recente c'è sicuramente l'edizione del 2019, che già a partire dal sabato con Gara 1 si è dimostrata essere particolarmente favorevole ai piloti di casa. Dopo la pioggia scesa nel corso delle FP3 e del turno di Superpole, che ha visto Tom Skyes prendersi la partenza dal palo, a fare la differenza è stato proprio Jonathan Rea, che sotto lo scroscio d'acqua ha fin da subito preso la testa della corsa. Questo ha fatto si che il pilota nordirlandese tagliasse il traguardo in prima posizione, portandosi dietro però altri due suoi connazionali, che hanno completato il podio. In seconda posizione infatti è arrivato proprio il poleman Tom Skyes in sella alla sua BMW, seguito a ruota dal compagno di squadra di Rea Leon Haslam, creando così una Top 3 interamente composta da piloti britannici proprio nella gara di casa.

Il successo di Rea anche in Gara 2 e l'allungo su Bautista

Le soddisfazioni in serbo per Jonathan Rea nel round di Donington del 2019 non si sono però fermate alla vittoria in Gara 1, visto che l'allora campione del mondo in carica non si è fatto mancare niente e non ha lasciato spazio ai suoi avversari nemmeno nelle rimanenti gare del weekend. Anche in Superpole Race, infatti, Rea si è imposto davanti a tutti e si è assicurato la partenza dalla prima posizione della griglia della gara successiva, tenendo con successo dietro di sè Toprak Razgatlıoğlu e il suo compagno Leon Haslam. Ad arrivare in quarta posizione è stato invece Alvaro Bautista, diretto rivale dal nord irlandese in campionato e in cerca di riscatto dopo la caduta di Gara 1, costatagli diversi punti in classifica mondiale.

La rimonta completa dello spagnolo non è però stata possibile, dato che anche l'ultima gara del weekend del Regno Unito è stata vinta da Jonathan Rea, che fin da subito ha preso la leadership della corsa e ha portato a casa un'altra vittoria. Questo ha permesso a Rea di tornare a casa dal round di Donington con un bottino complessivo di ben 62 punti tra tutte le gare e con vantaggio di 24 punti su Bautista, compiendo un passo molto importante in ottica campionato.

Valentina Bossi

