WorldSBK | Michelin "vira" sulle derivate dal 2027

Alla fine è arrivata l'attesa ufficialità: dopo l'annuncio Pirelli-MotoGP per il 2027, la Michelin “migra” in WorldSBK dove dallo stesso anno prenderà il posto della casa lombarda come fornitore unico delle derivate di serie fino al 2031.

Pirelli conclude un capitolo lungo oltre 20 anni

L'assegnazione del bando allo storico marchio francese di pneumatici è stata voluta fortemente da una Dorna che, come vociferato nelle scorse settimane, ha voluto evitare il rischio monopolio da parte della Pirelli, decidendo invece di mantenere il rapporto con entrambi i giganti delle gomme così da aumentare il suo potere commerciale. In ogni caso, si tratterà di una nuova era per il mondiale delle derivate di serie.

Da quando è arrivata nel 2004 col fornitore unico, Pirelli ha costantemente innovato e migliorato i suoi pneumatici per il WorldSBK nel corso degli anni. L'azienda italiana è stata capace di ridefinire lo standard dello sport e di garantire competitività e sicurezza nelle proprie mescole, aumentando di conseguenza la spettacolarità delle gare soprattutto in questi ultimi anni. Pirelli continuerà a fornire supporto al WorldSBK e alle altre categorie delle derivate di serie (WorldSSP, la neonata Sportbike e WorldWCR) fino al 2026, prima di passare al Motomondiale dove è già presente tramite Moto2 e Moto3.

Michelin, senti Bonardel: “Ambiente ideale per unire pista e strada”

Dall'altra parte, l'arrivo di Michelin porterà una nuova e fresca ventata alle derivate di serie, con l'azienda francese che evidenzia il cambiamento strategico del gruppo con questo nuovo impegno: l'obiettivo di quest'ultima, che tornerà nel WorldSBK, sarà quello di sfruttare tutti i suoi anni di esperienza come fornitore di gomme per MotoGP e MotoE per garantire l'elevato standard del campionato di performance, tecnologia e sicurezza.

Questo nuovo shift strategico del marchio è evidenziato dalle parole di Matthieu Bonardel, Direttore di Michelin Motorsport:

Siamo molto lieti di poterci impegnare così rapidamente in un campionato motociclistico di livello mondiale a partire dal 2027. Il WorldSBK offre un ambiente ideale per avvicinare ulteriormente le nostre tecnologie a quelle utilizzate da tutti i piloti, sia in pista che su strada.

Andrea Mattavelli