CIV | Misano, Gara 2: doppietta per Sabatucci e Ruda, González si rifà dalla squalifica

Cala il tramonto sul Misano World Circuit per il primo campionato della stagione 2024 del CIV targato Dunlop. Oltre a Superbike e Supersport, tanto spettacolo è offerto dalle categorie di contorno. Fanno doppietta sia Kevin Sabatucci che Marcos Ruda in SS300 e Moto3 rispettivamente, mentre in PreMoto3 David González domina nuovamente e vince in pista. La wild-card riesce a rifarsi della squalifica del Sabato.

SS300 | Cazzaniga ancora giù, Sabatucci fa doppietta

Gara 2 del CIV SS300 ha aperto il programma della Domenica al Misano World Circuit. La seconda manche ha visto uno svolgimento simile alla prima, con una fuga a quattro di quelli che sembrano essere i favoriti. Così come ieri Alfonso Coppola, Kevin Sabatucci, Oscar Nuñez Roldan e Emanuele Cazzaniga hanno salutato il resto della griglia nei primi passaggi della corsa. La gara è stata di gruppo fino all'ultimo giro, quando ovviamente si è infiammata la lotta. A farne le spese, per la seconda volta in questo weekend, è proprio Cazzaniga. Il pilota RaceStar è già caduto in Gara 1 per un errore piuttosto banale al “Carro”, mentre oggi si è ripetuto giusto una curva prima, alla 13. Un errore che pesa tantissimo nell'economia della stagione per il pilota romano, già a due “zeri” dopo le prime gare della stagione.

A due curve dalla fine era Alfonso Coppola in testa alla corsa ma, così come in Gara 1, il pilota Kawasaki si è fatto “fregare” all'ultima curva da Kevin Sabatucci. Il pilota di MCR Squadra Corse conquista così la 4ª vittoria di carriera in 300cc grazie ad una splendida doppietta. Coppola conquista nuovamente la seconda posizione, mentre Oscar Nuñez Roldan si accontenta nuovamente della 3ª piazza. Davide Bollani ha vinto la bagarre per il 4° posto ai danni di Nicola Plazzi, il quale per buona parte della gara è sembrato il pilota più quotato del secondo gruppetto. Chris Wright conquista la 6ª posizione, mentre Giacomo Zannoni, Guido Fina, Matteo Bonetti e Alex Iannazzo chiudono la top 10.

CIV | SS300: i risultati di Gara 2

Moto3 | I Track Limits beffano Bartolini, doppietta per Ruda

È arrivato davvero vicino alla sua 9ª vittoria nel CIV Moto3 Elia Bartolini. Il pilota del Lucky Racing Team ha condotto un'altra gara di testa insieme allo spagnolo Marcos Ruda. Elia Bartolini aveva superato in curva 10 l'avversario di GP Project grazie ad un attacco tanto preciso quanto aggressivo. Purtroppo, in uscita dalla “Misano 1” l'attuale protagonista del WorldSSP300 ha superato i limiti della pista, pizzicando così il verde e lasciando la vittoria a Marcos Ruda. Il pilota spagnolo, come dichiarato in conferenza stampa, si era accorto della violazione da parte dell'avversario e così non ha deciso di tentare il tutto per tutto all'ultima staccata.

La performance dei due ha tolto i riflettori dalle gare per le altre posizioni. Cristian Lolli bissa il primo podio di carriera con un'altra 3ª posizione. Per il pilota BeOn è stata un'altra gara piuttosto in solitaria, mentre Jacopo Villani ha avuto la meglio su Michele Amadori per la 4ª posizione. Tra i tanti ritiri (Daniel Da Lio, Emanuele Andrenacci e Pierfrancesco Venturini tra gli altri, ndr) il CIV Moto3 conta solo nove piloti sulla linea del traguardo: Valentino Sponga è 6° davanti a Valentino Casalboni, Samuele Baldi e Alex Millan Gomez.

CIV | Moto3: i risultati di Gara 2

PreMoto3 | González si rifà della squalifica

A chiudere il programma del primo weekend dell'anno è il CIV PreMoto3, che vede un ulteriore dominio da parte di David González. Il pilota AC Racing Team si rifà dopo la squalifica arrivata in tarda serata ieri sera per un'irregolarità tecnica alla sua Honda NSF250R, apparentemente preparata per la European Talent Cup ma non a norma per quanto riguarda il CIV. Dietro c'è stata una battaglia a cinque davvero spietata: a spuntarla è stato Martin Alberto Galiuto, che si porta a casa il primo podio di carriera. Festeggia per la prima volta in carriera anche Edoardo Savino, al debutto assoluto tra le ruote alte. Usciti sconfitti dalla lotta per il podio la coppia di Pasini Racing, formata da Luca Agostinelli e Gionata Barbagallo.

CIV | PreMoto3: i risultati di Gara 2

