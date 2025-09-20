EWC | 24H Bol D’Or 2025, 8H: SERT davanti a FCC e BMW

Nelle fasi iniziali della gara il conflitto tra FCC TSR Honda e Suzuki SERT si era risolto in favore di quest’ultima, che aveva creato un discreto gap con l’avversaria. Il tutto però è stato vanificato per un’imprecisione commessa durante un pit stop, che è costata alla #1 uno stop and go con 10 secondi di fermo in pit lane. Ora sono poco più di 30 i secondi che la dividono dalla Honda #5, che è a sua volta a poco più di 10 secondo dalla BMW #37 del team ufficiale. Con i primi punti andati a segno, guadagna la leadership mondiale proprio BMW Motorrad, di un singolo punto su Yamaha Yart che è attualmente in quarta piazza.

SBAGLIA ANCHE ERC ENDURANCE

Dinamica simile per ERC Endurance, che deve a sua volta scontare la stessa tipologia di penalità e lasciare quindi la posizione alla BMW #76 del team Autorace Ube Racing, con Naomichi Uramoto alla guida. Settima posizione per KM99, con un gap che dovrebbe ridursi sotto il giro con la penalità di ERC Endurance. Solo sedicesima la Honda #4 del Tati Team, in recupero la Kawasaki Webike Trickstar in diciottesima piazza ma ancora distante dalla vetta della corsa (e dalle chance per il titolo).

SUPERSTOCK: TECMAS SU ETOILE

In Stock la battaglia parla tedesco, con le 2 BMW a giocarsi la leadership di classe. Per ora è la M1000RR #9 del team CHAMPION MRP TECMAS a comandare sulla #25 del team Etoile, davanti alla Yamaha #18 del team Sapeur Pompiers che chiude la Top10 assoluta. Quarta posizione per Honda National Motos, inseguita da TRT27 AZ Moto, da Dafy Rac41 Honda, Slider Endurance e dalla Honda #44 del team No Limits. La Ducati #111 del team Aviobike resiste in nona posizione di classe, Revo M2 Aprilia in risalita ed ora in dodicesima posizione.

PRODUCTION: PECCATO PER MOTO REVUE, MOTO AIN AL COMANDO

Peccato per il team Moto Revue Moto Journal Honda, che grazie al grandissimo lavoro di Vincent Philippe si era portata al comando con ampio vantaggio sul resto delle moto. La caduta avvenuta poco dopo ha però rovinato la gara del team Honda, lasciando per ora il comando della classifica alla Yamaha di Moto Ain. Seconda posizione per il Green Team 42 Lycee Saint Claire, Artec #199 chiude il podio di classifica. Prossimo aggiornamento domani mattina.

Fonte: FimEWC.com

Alex Dibisceglia

