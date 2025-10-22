MotoGP | GP Malesia: le info e gli orari per il weekend di Sepang

Dopo il round australiano è il turno della Malesia di ospitare la MotoGP, in un weekend che sarà l’ultimo nel continente asiatico prima di tornare in Europa per il finale di stagione.

In Malesia ci si gioca la terza posizione in classifica

Per l’ultimo appuntamento asiatico della stagione 2025 di MotoGP la situazione in classifica mondiale si fa ancora una volta tesa. Con il campione del mondo in carica Marc Márquez ancora fuori dai giochi per l’infortunio alla spalla, tutta l’attenzione del pubblico sarà concentrata sulle posizioni rimanenti in classifica. Àlex Márquez punta più che mai al secondo posto in campionato, confermandosi una volta per tutte come uno dei migliori piloti della stagione, il secondo dopo suo fratello. Alle sue spalle in classifica si trova al momento Marco Bezzecchi, che dopo il round australiano si è conquistato il terzo posto. Con 282 punti totali il pilota Aprilia stacca di 8 lunghezze Pecco Bagnaia: l’italiano di casa Ducati ha infatti avuto un weekend estremamente complicato in Australia, che lo ha visto portare a casa 0 punti. Chi arriva in stato di grazia in Indonesia è Raùl Fernández, vincitore inatteso a Phillip Island e ora pronto a togliersi tutte le soddisfazioni fino a qui rimandate. Stessa situazione anche per Fabio Di Giannantonio, secondo in Australia, che ora punta a riaffermarsi come uno dei piloti di punta dopo un periodo complicato. Phillip Island è stato un buon weekend anche per Pedro Acosta, che ora in Malesia cercherà di replicare il risultato, magari puntando alla prima vittoria in carriera.

Il circuito di Sepang

Credits: MotoGP

- Lunghezza: 5,54km

- Curve: 15 (10 a destra e 5 a sinistra)

- Rettilineo più lungo: 920m

- Distanza gara Moto3: 15 giri (83,15km)

- Distanza gara Moto2: 17 giri (94,23km)

- Distanza Sprint MotoGP: 10 giri (55,4km)

- Distanza gara MotoGP: 20 giri (110,86km)

MotoGP | GP Malesia: gli orari completi del weekend

Come di consueto il Gran Premio della Malesia 2025 verrà trasmesso per intero su Sky Sport MotoGP (ch. 208) e sulla piattaforma NowTV. Gli appuntamenti in chiaro sono su TV8 per tutta la giornata di sabato, dove sarà possibile seguire in diretta le Qualifiche di tutte le classi e la Gara Sprint, in differita invece saranno le gare della domenica.

Ricordiamo inoltre ai lettori che LiveGP.it seguirà e commenterà in diretta tutto ciò che accadrà in pista sia sul nostro sito che sul canale Youtube della redazione. Di seguito tutti gli orari del weekend:

Giovedì 23 ottobre

10:00 | Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 24 ottobre

3:00 | Moto3 FP1

3:50 | Moto2 FP1

4:45 | MotoGP FP1

7:15 | Moto3 Practice

8:05 | Moto2 Practice

9:00 | MotoGP Practice

Sabato 25 ottobre

2:40 | Moto3 FP2

3:25 | Moto2 FP2

4:10 | MotoGP FP2

5:50 | MotoGP Qualifiche (diretta TV8)

6:45 | Moto3 Qualifiche (diretta TV8)

7:40 | Moto2 Qualifiche (diretta TV8)

9:00 | MotoGP Sprint (diretta TV8)

Domenica 26 ottobre

3:40 | WUP MotoGP

5:00 | Gara Moto3 (differita TV8 11:00)

6:15 | Gara Moto2 (differita TV8 12:15)

8:00 | Gara MotoGP (differita TV8 14:00)

Valentina Bossi

