BSB | Knockhill: Rory Skinner vince la prima in Superbike, Bridewell è leader

In un'uggiosa Knockhill prende vita il Bennetts British Superbike 2024. Tommy Bridewell riporta Honda al successo in Inghilterra dopo oltre un anno, mentre il motociclismo d'oltremanica ha festeggiato il primo successo in carriera del talento Rory Skinner. A chiudere il weekend è stato Tommy Bridewell, che vince l'ultima manche della Domenica sotto l'acqua.

Gara 1 | Tommy Bridewell riporta Honda al successo

Serviva il campione del Bennetts British Superbike in carica per riportare Honda in cima alla classifica. Era il 16 Ottobre 2022 quando Glenn Irwin vinse Gara 3 a Brands Hatch, l'ultima della stagione vinta da Bradley Ray. 608 giorni dopo è Tommy Bridewell a portare la CBR1000RR-R sul gradino più alto del podio. Il successo del campione in carica è stato perentorio, senza lasciare alcuna speranza agli avversari. Sul circuito di Knockhill, bagnato dalla pioggia, Bridewell ha dimostrato una grande sensibilità nel capire le condizioni della pista, lasciando sul posto buona parte degli avversari e prendendo un gap nei primi passaggi irrecuperabile per la concorrenza.

Dietro la lotta si è infiammata grazie soprattutto a Rory Skinner. Il pilota scozzese, sul circuito di casa, ha ritrovato il podio nella categoria dopo l'anno complicato passato in Moto2 con American Racing. A Knockhill Skinner non è partito alla grande, ma è risalito giro dopo giro regalando grande spettacolo agli appassionati. Il pilota BMW precede un gradito ritorno sul podio, quello di Andrew Irwin. Il #18 porta la seconda Fireblade sul podio in un Sabato fenomenale per Honda Racing UK, che evidentemente si adatta molto bene allo stretto circuito di Knockhill. Peggio è andata al fratello Glenn Irwin, il quale si è dovuto ritirare a tre giri dalla fine della prima manche a causa di un problema tecnico alla sua Panigale V4R mentre era in lotta per il podio. Ad ereditare la 4ª è quindi la Yamaha di Kyle Ryde, con una R1 leggermente più in difficoltà sul tracciato scozzese. Dietro al #77 ci sono Jason O'Halloran, Josh Brookes e Danny Kent.

Gara 2 | Rory Skinner vince la prima nel BSB

Non poteva che essere nella sua Knockhill: Rory Skinner ha finalmente vinto la prima gara di carriera nel British Superbike. Da scozzese, lui vive a Perth, Skinner è andato a vincere nella pista più vicina a casa in grande stile. Sotto la pioggia tipicamente “British”, il classe 2001 di BMW è partito aggressivo, superando Tommy Bridewell nelle primissime battute dei 20 giri di gara. Per il resto della corsa Skinner ha dovuto guardarsi le spalle da un Christian Iddon agguerrito, ma che mai è riuscito nemmeno ad impensierire il proprio rivale, dovendo così accontentarsi della 2ª posizione in volata proprio con il vincitore di Gara 1. Dietro al duo di testa, ne sono successe di cose: forse la più importante è la caduta di Danny Kent mentre si trovava in 3ª posizione. L'ex iridato Moto3, dopo aver superato Bridewell, era chiaramente il pilota più veloce in pista ma è caduto all'ultima curva ad una manciata di giri dalla fine.

Come in ogni campionato, la pioggia rimescola i valori in campo, dando la possibilità ad alcuni di essere protagonisti: è il caso di Storm Stacey, 4° e al miglior risultato di carriera davanti a Charlie Nesbitt, Fraser Rogers e Billy McConnell. Ottava posizione per Glenn Irwin, costretto a partire nelle retrovie per il problema tecnico della prima manche. Il fratello Andrew è invece caduto al primo giro mentre si trovava in 3ª piazza. Ha assaggiato la ghiaia fradicia di Knockhill anche Jason O'Halloran, il quale non era comunque in lotta per posizioni di rilievo.

Gara 3 | Christian Iddon vince con bandiera rossa

È Christian Iddon il settimo diverso vincitore in questa stagione del Bennetts British Superbike. Sempre sotto la pioggia di Knockhill si conclude il difficile weekend scozzese, caratterizzato da una bandiera rossa nell'ultima manche. A causarla è Leon Haslam, che con la sua BMW ha vissuto un vero e proprio weekend da incubo. Iddon, invece, ha comandato fin dalle primissime curve della terza ed ultima gara del weekend senza guardarsi indietro, così come ha fatto Skinner poche ore prima. A chiudere in seconda posizione è Tommy Bridewell, il quale centra il 6° podio consecutivo e lascia la Scozia come leader del campionato con 11 punti di vantaggio su Glenn Irwin (9°).

Chiude il podio Danny Kent, il quale riesce finalmente a capitalizzare le sue ottime abilità sul bagnato superando il vincitore di Gara 2 Rory Skinner pochi giri prima dell'interruzione per bandiera rossa. Quinta posizione per Billy McConnell, il quale ha occupato il 3° posto per il primo terzo di gara, prima di incappare in qualche errore di troppo. Il pilota Honda chiude comunque un grande weekend ancora una volta in top 5. Fraser Rogers ha preceduto Danny Buchan e Charlie Nesbitt, mentre Lee Jackson ha chiuso la top 10. Kyle Ryde chiude un fine settimana complicato dall'influenza in 15ª posizione, mentre Jason O'Halloran finisce ancora una volta a terra.

Valentino Aggio

