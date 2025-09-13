MotoGP | GP San Marino, Bagnaia: “Sto vivendo un incubo”

E’ stato un altro sabato da dimenticare per Francesco Bagnaia che nella Sprint del GP San Marino di MotoGP non riesce ad andare oltre la tredicesima posizione. Per il pilota Ducati si sono ripresentati i soliti problemi che ormai lo affliggono da inizio stagione ed a cui il torinese non riesce a darsi una spiegazione.

Un altro sabato da dimenticare

Un altro sabato di sofferenza per Francesco Bagnaia che nella Sprint del GP San Marino di MotoGP ottiene una deludente tredicesima posizione. Il weekend di Misano però sembrava essere iniziato sotto un buon auspicio per lui, ed invece nella gara breve il tre volte Campione del Mondo si trova ad affrontare i soliti problemi che ormai lo perseguitano da inizio stagione. Problemi a cui il torinese non riesce a darsi una spiegazione e che puntualmente si ripresentano ogni fine settimana. Bagnaia oggi nella Sprint dopo essere scattato dall’ottava casella in griglia non è mai riuscito a trovare un ritmo che gli permettesse di risalire la classifica ma anzi lo ha visto chiudere tredicesimo a ben 16 secondi dal vincitore Bezzecchi.

Per Bagnaia questo 2025 si sta rivelando un incubo senza fine, e nonostante gli sforzi ed i cambi di set-up il risultato non cambia con il feeling per la GP25 che continua clamorosamente a mancare e non gli permette di ritrovare quei risultati che lo hanno portato per ben tre volte sul tetto del mondo. Un Bagnaia deluso ha così commentato la situazione di oggi: “Non ho molto da dire ma voglio tornare ai box per analizzare la situazione perché non ho capito cosa è successo oggi. Sto vivendo un incubo e vorrei soltanto rialzare la testa per vedere un pò di lice, perché oggi è stata una giornata strana”.

Credits: Bonora Agency | Ph. Andrea Bonora

Bagnaia: “Non perderò la fiducia”

Bagnaia prosegue analizzando meglio il weekend: “Questa mattina ho fatto un errore nelle qualifiche ed ho perso due decimi. Non ho fatto un gran giro ma la moto aveva il potenziale per conquistare la prima fila ed il ritmo delle FP2 era quello giusto per lottare per il podio, niente di più e niente di meno. Poi in gara ho avuto difficoltà già dalla quarta curva. Da quel momento ogni volta che cercavo di frenare o di piegare l’anteriore andava da tutte le parti. Quindi devo analizzare le cose e capire cosa è successo”.

Il pilota Ducati non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel nemmeno in una pista amica come Misano, anche se a detta sua la situazione è grave un pò ovunque: “Cose del genere sono gravi in ogni pista perché non è possibile girare un secondo e mezzo più piano rispetto a tutti gli altri turni del weekend e bisogna capire cosa succede. Sono capace di liberarmi dei pensieri per tornare in pista e spingere ma purtroppo in questa stagione sappiamo che c’e poco da fare e bisogna stringere i denti. Ma non perderò la fiducia in me stesso e nella squadra e continuerò a lavorare”.

Nemmeno il supporto ai box di Casey Stoner ha aiutato Bagnaia: “Casey aiuta sempre. Fino a questa mattina ho provato a fare quello che mi ha detto s esemplava funzionare perché ero veloce, in gara però non era più possibile farlo”.

Sulla gara di domani invece Bagnaia non si sbilancia, dichiarando che in queste condizioni fare un pronostico e praticamente impossibile: “Se la moto funzionerà bene sarò davanti, ma se la moto andrà come oggi purtroppo non sarò davanti. Dobbiamo capire cosa è successo, perché correre oggi è stato veramente frustrante”.

Julian D’Agata