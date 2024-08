F1 | GP Olanda: battaglia a cinque per la vittoria?

Il GP d'Olanda a Zandvoort parte con lo stesso trend delle ultime gare prima della pausa estiva. Senza più un vero dominatore, infatti, sembra che a potersi giocare la vittoria ci siano ben cinque piloti: i due della McLaren, Norris e Piastri, i due della Mercedes, Hamilton e Russell, e ovviamente il padrone di casa Verstappen che cerca di tenere alto l'onore della Red Bull.

Grande equilibrio nelle libere

Dopo una sessione di FP1 condizionata dal maltempo, le FP2 hanno presentato uno scenario molto incerto: tra il primo, George Russell, e il quinto, Max Verstappen, ci sono appena 284 millesimi.

La graduatoria appare quindi molto serrata, tra il britannico e l'olandese rientrano anche Oscar Piastri, Lewis Hamilton e Lando Norris. Nella simulazione del giro secco i tempi molto vicini, e lo stesso vale per quanto riguarda il passo gara.

Verstappen sembra essere più a suo agio sulle gomme soft, mentre di contro in McLaren sembrano gradire di più le gomme medie, con una situazione potrebbe creare scenari strategici interessanti.

Sul fronte del ritmo di gara Mercedes sembra un filino più indietro, ma c'è da dire che sulla pista di Zandvoort il sorpasso non è facile: un'ottima qualifica potrebbe pertanto rendere nullo il piccolo vantaggio in condizioni gara che sembrano avere la McLaren e Verstappen.

Russell è apparso più che mai competitivo, il crono di questo pomeriggio è dato da tenere in considerazione dopo una FP1 caratterizzata dal tanto vento e dalla pioggia.

Il meteo, la variabile da tenere d'occhio

C'è poi da considerare la situazione metereologica. Le previsioni per domani danno pioggia, ma soprattutto forte vento che potrebbe anche mettere a rischio lo svolgimento regolare del programma.

Il maltempo a potrebbe essere un problema per McLaren, che nelle ultime uscite ha dimostrato di non trovarsi a suo agio sul bagnato: al contrario, la Mercedes con la pioggia è sempre andata forte, e lo stesso vale ovviamente per Verstappen. Il condizionale resta d'obbligo in ogni caso, anche oggi vi sono stati dei cambi repentini dal punto di vista atmosferico.

La battaglia sembra quindi estremamente serrata fra queste squadre in qualifica ed in ottica gara. Attenzione anche alla strategia con Mercedes e McLaren che sono pronte per attaccare l'unica Red Bull in lizza per la parte alta della classifica.

