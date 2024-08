F1 | GP Olanda, FP1: Norris e McLaren aprono le danze a Zandvoort

Dopo la pioggia ed il vento, Lando Norris è stato il più competitivo al termine della FP1 del GP Olanda, nuova tappa del Mondiale F1 dopo la pausa estiva. Il #4 di McLaren è stato perfetto nel finale a rispondere al crono siglato da Max Vestappen (Red Bull), secondo con 201 millesimi di ritardo dalla vetta.

Norris e Verstappen subito davanti, bene Sainz con le medie

La parte conclusiva della sessione è stata la più indicativa, il sole ha infatti asciugato un tracciato molto bagnato. La McLaren ha stabilito il tempo di 1.12.322 davanti all'idolo locale Max Verstappen ed alla Mercedes di Lewis Hamilton.

Quarto posto per Carlos Sainz con la prima delle due Ferrari. Il #55 dello schieramento ha scelto e mantenuto fino alla fine le gomme medie, una decisione presa esclusivamente dalla monoposto di Maranello

George Russell (Mercedes) e Alexander Albon (Williams) seguono nell'ordine precedendo Oscar Piastri (McLaren), Nico Hülkenberg (Haas), Kevin Magnussen (Haas) e Zhou Guanyu (Sauber).

Leclerc e Perez seguono all'esterno della Top10

13mo posto per Charles Leclerc (Ferrari) con le medie come il teammate Sainz, il monegasco si è inserito alle spalle della Red Bull #11 di Sergio Perez. Assente come da programma, invece, il finnico Valtteri Bottas, sostituito per la singola FP1 dal pilota AF Corse Ferrari per il FIA World Endurance Championship Robert Shwartzman.

Il meteo dovrebbe migliorare nei corso del fine settimana, la gara di domenica dovrebbe essere asciutta. Il vento resta in ogni caso una variabile da tenere in considerazione, una dinamica nota in quel di Zandvoort visto che il tracciato sorge accanto al Mare del Nord.

Oggi alle 16:00 la FP2 nuovamente da sessanta minuti, domani la FP3 e le qualifiche in vista del GP Olanda che scatterà come consuetudine domenica alle 15:00.

Luca Pellegrini