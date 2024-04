Formula Regional | Wharton al comando nei test di Barcellona. Badoer subito tra i primi

James Wharton ha fatto segnare il miglior tempo assoluto nella due giorni di test pre-stagionali della Formula Regional Europe sul circuito spagnolo di Barcellona. Il pilota neozelandese di Prema ha fatto la differenza grazie al best lap ottenuto nella sessione mattutina del secondo giorno.

La classifica assoluta

Wharton si è portato in cima alla lista dei tempi con un crono di 1:35.614. Il pilota neozelandese è stato circa quattro decimi più veloce di Tim Tramnitz, che lo scorso anno ottenne con R-Ace GP la pole position per gara 2.

Alle spalle di Wharton, nella classifica assoluta, si piazza Brando Badoer con Van Amersfoort. Il figlio dell'ex pilota Ferrari ha fatto segnare il suo best lap nella stessa sessione di Wharton (la prima di quattro del secondo giorno), portandosi a soli 66 millesimi dal neozelandese di Prema. Badoer, tra l'altro, ha concluso al comando l'ultimo turno, anche se con un tempo più alto di quello fatto segnare nella mattinata. Chiude il podio virtuale il norvegese Noah Stromsted (RPM), fermo a 248 millesimi da Wharton.

Enzo Deligny (R-Ace GP) ha chiuso al quarto posto, precedendo il brasiliano Pedro Clerot (Van Amersfoort) e Nikita Bedrin (MP Motorsport). Il pilota russo, che corre anche in Formula 3 con PHM, quest'anno avrà un doppio impegno, siccome correrà anche in Formula Regional con la squadra olandese. Tuttavia, le serie hanno quattro date che contrastano: i weekend 24-26 maggio (F3 a Barcellona, FRECA a Spa), 21-23 giugno (F3 a Barcellona, FRECA a Budapest) e 19-21 luglio (F3 a Budapest, FRECA a Le Castellet). Non è stato ancora annunciato quale delle due categorie sceglierà in questo fine settimana.

Chiudono la zona punti Alessandro Giusti (ART), il secondo pilota italiano Valerio Rinicella (MP Motorsport), Theophile Nael (Sainteloc) e Evan Giltaire (ART), con il campione della F4 francese 2023 che è rimasto a 552 millesimi dal leader Wharton.

Appena fuori dalla top 10 segue la la seconda VAR di Ivan Domingues, che insieme ad Edgar Pierre (RPM, 27esimo) sono i piloti che hanno effettuato più giri complessivamente (150 per la precisione). Per quanto riguarda gli altri italiani, Matteo De Palo con Sainteloc non è andato più in là del 18esimo tempo a 971 millesimi da Wharton, mentre Nicola Lacorte con Trident ha chiuso 22esimo a 1.1 secondi dalla testa, appena davanti a Giovanni Maschio (RPM).

QUI potete trovare i risultati completi di tutte le sessioni dei test pre-stagionali della Formula Regional europea a Barcellona.

I prossimi appuntamenti della Formula Regional

Dopo Barcellona, la Formula Regional tornerà in pista in altre due occasioni: il 16-17 aprile (Paul Ricard) ed il 23-24 (Hockenheim). La stessa pista in cui, tra il 10 e il 12 maggio, ci sarà il primo dei dieci round del campionato.

Alfredo Cirelli