Formula Regional | Brando Badoer con Van Amersfoort Racing

Brando Badoer quest'anno correrà in Formula Regional European Championship by Alpine. Il diciassettenne anche nel 2024 sarà nel team Van Amersfoort Racing, squadra che ha già conosciuto lo scorso anno in F4.

2024 in Formula Regional fondamentale per Brando Badoer

Per l'italiano figlio d'arte - il padre è l'ex pilota di Formula 1 Luca Badoer - questa stagione sarà decisiva. Badoer infatti è "pilota opzionato" per il Junior Development Programme McLaren. Il marchio di Woking guarda con attenzione il nostro connazionale, l'inizio di un ipotetico programma verso la massima formula.

"Sono orgoglioso di vestire nuovamente i colori Van Amersfoort per il mio debutto nel FRECA. Sono pronto ed entusiasta di affrontare questa nuova sfida insieme alla mia squadra. Non vedo l'ora di iniziare!".

Brando Badoer si è rapidamente affermato nel panorama del motorsport. Proprio per questo il team è contento di averlo ancora in squadra, nella speranza di ottenere risultati importanti. È lo stesso CEO di VAR, Rob Niessink, a dirlo:

"Siamo estremamente soddisfatti e orgogliosi di continuare la collaborazione con Brando. Ha dimostrato anno dopo anno di avere un grande potenziale e siamo felici che abbia deciso di rimanere con noi per il suo prossimo passo nella carriera. Ci aspettiamo molti buoni risultati e non vediamo l'ora di iniziare la stagione con lui".

Brando pronto per una nuova sfida

Brando si è preparato a questa stagione gareggiando in Formula Regional Middle East Championship con PHM Racing. Il suo adattamento è stato immediato: ha infatti ottenuto tre podi, arrivando decimo in classifica.

Per l'italiano si tratta del terzo anno in monoposto. Al debutto nel 2022, la F4 Italiana per lui è stata un crescendo. Da rookie è arrivato sedicesimo in classifica con 14 punti, mentre lo scorso anno si è classificato sesto con cinque podi e una pole position. Badoer avrà anche quest'anno come compagno di squadra Ivan Domingues e ritroverà Pedro Clerot, reduce da un 2023 disputato in Spagna.

La Formula Regional Europe scatterà ufficialmente il 12 Maggio sul circuito di Hockenheim. Oltre a Badoer la stagione 2024 vedrà al via Valerio Rinicella (MP Motorsport), Nicola Lacorte (Trident) e Giovanni Maschio (RPM Motorsport).

Anna Botton