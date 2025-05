Moto2 | GP Gran Bretagna, Qualifiche: Canet batte un colpo

Batte finalmente un colpo Arón Canet in qualifica: il pilota Fantic Racing parte dal Q1 e si prende la pole position della Moto2 a Silverstone. Grande deluso di giornata è Manuel González, che si deve accontentare della 2ª posizione davanti a Diogo Moreira.

Colpaccio di Canet: González è battuto

Il 2:02.482 di Arón Canet mette fine al dominio al sabato di Manuel González. Il pilota Fantic Racing, atteso come uno dei favoriti nella lotta al titolo 2025, si prende la prima pole position dell'anno sul tracciato di Silverstone. Il #44 è partito dal Q1, superato abbastanza agevolmente, per poi dare il massimo in occasione della sessione decisiva per la pole. González si presentava in pista come grande favorito, ma un giro cancellato nel primo run ha rovinato i piani del leader del campionato. Nel secondo tentativo, purtroppo per il #18, non è bastato il crono di 2:02.630, che gli vale comunque la seconda posizione in griglia davanti al brasiliano Diogo Moreira, capace di piazzarsi in prima fila con un colpo di coda dell'ultimo secondo.

I giovani scalpitano, delusione Dixon

Dietro a tre dei piloti favoriti per il podio, i giovani scalpitano per un cambio generazionale nella categoria. David Alonso sta dimostrando il suo talento cristallino anche in Moto2 con il quarto posto nelle qualifiche: anche il colombiano, come Canet, è passato dal Q1. Dietro di lui il secondo pilota Intact GP Senna Agius, vero e proprio mistero di questa categoria con gli alti e bassi che ormai caratterizzano la stagione dell'australiano. A chiudere la seconda fila c'è Marcos Ramírez, che ha la meglio sulla linea verde della terza fila. La sorpresa della stagione fino a questo momento, Barry Baltus, ha preceduto l'iridato Moto3 2022 Izan Guevara ed il rookie Daniel Holgado che continua la sua ottima stagione anche se il compagno Alonso sta prendendo sempre più la mano con la nuova categoria.

Il più grande deluso della sessione è senza dubbio il padrone di casa Jake Dixon: un errore nell'ultimo tentativo ha fortemente condizionato la sua qualifica, relegandolo al 13° posto e così costretto ad una grande rimonta nel Gran Premio di domani. Terribile la qualifica dei piloti italiani: Celestino Vietti è 19°, mentre Tony Arbolino si deve accontentare della 21ª posizione. Per i due si prospetta una domenica all'insegna della rimonta.

Moto2 | GP Gran Bretagna: i risultati delle qualifiche

Credits: MotoGP

Valentino Aggio

