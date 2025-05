Moto3 | GP Gran Bretagna, qualifiche: Rueda brucia Carpe per la pole. Settimo Lunetta

A Silverstone è tempo di qualifiche anche per la Moto3. Sotto il cupo cielo inglese, a firmare la pole position è Jose Antonio Rueda, seguito da Alvaro Carpe e Angel Piqueras, che completano la prima fila del GP della Gran Bretagna piazzandosi rispettivamente in seconda e terza posizione. Più arretrati gli italiani, con Luca Lunetta solamente settimo.

Rueda in pole (con brivido), ma che caos nelle fasi finali!

Succede di tutto nelle qualifiche della Moto3, ma alla fine ad aggiudicarsi la pole position è Jose Antonio Rueda, che riesce a siglare il miglior tempo in 2:09.449 nonostante il traffico nel finale, causato da un ingresso in pista “in massa” da parte di molti piloti dopo una lunga sosta ai box. Lo stesso Rueda, al termine della sessione, è risultato under investigation per una manovra al limite ai danni di Piqueras, ma per il momento la Direzione Gara non sembra intenzionata a sanzionarlo.

Un ottimo crono per lo spagnolo, dunque, che riesce a tenersi alle spalle i suoi tre agguerriti connazionali, a partire dal compagno di squadra Alvaro Carpe, secondo in 2:09.556, seguito da Angel Piqueras, terzo in 2:09.845, e David Almansa, quarto in 2:09.966. Chiude la top5 Joel Kelso, primo della griglia a non riuscire a scendere sotto il muro del 2:10 (2:10.108) e forse ‘penalizzato’ nel quasi contatto con Rueda nelle concitate fasi finali.

Grande rammarico per gli italiani

Sesta piazza per Maximo Quiles, che precede Luca Lunetta, il migliore degli italiani, che domani scatterà dalla terza fila, in settima posizione, davanti a David Munoz, ottavo, e Valentin Perrone, nono (quest'ultimo passato dal Q1). Chiude la top10 un altro italiano, Dennis Foggia.

Fuori per un soffio dai primi dieci il nostro Guido Pini, che chiude la sessione di qualifica in undicesima posizione a soli 11 millesimi da Foggia. Nulla da fare anche per Nicola Carraro, solamente dodicesimo a 1.2" dal leader. Una Q2 da dimenticare anche per Riccardo Rossi e Stefano Nepa, rispettivamente diciassettesimo e diciottesimo dopo essere stati entrambi promossi dal Q1.

Moto3 | I tempi delle qualifiche e la griglia di partenza

Definita la griglia di partenza, i piloti della classe cadetta sono pronti a darsi battaglia a Silverstone. L'appuntamento con la Moto3, dunque, è per domani alle ore 15:30 italiane per il settimo round della stagione.

Giorgia Guarnieri

