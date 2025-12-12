FIA F2 | Test Abu Dhabi: Dunne si prende l’ultima giornata

Il Campionato FIA Formula 2 ha completato la sessione di test post-stagionali di Abu Dhabi con la terza ed ultima giornata. A chiudere il 2025 davanti a tutti nella classifica cronometrica è stato un Alex Dunne che nella sessione mattutina ha stampato un tempo di poco superiore a quello fatto registrare ieri da Goethe.

Mattina: Dunne apre davanti a Maini e Villagomez

Ad aprire l’ultima giornata di test davanti a tutti è stato Alex Dunne con la Rodin Motorsport. Il pilota irlandese ha condotto fin dalle prime battute della sessione segnando il miglior tempo con le medie nella prima ora per poi concentrarsi su vari stint di qualifica con la Supersoft per segnare negli ultimi tentativi il miglior giro di giornata in 1:37.153 (un tempo comunque più lento di 104 millesimi rispetto a quello segnato da Goethe al giovedì) in mezzo ad alcune bandiere rosse per gli stop in pista di Montoya, Goethe e Durksen.

Dietro a Dunne abbiamo Kush Maini (ART Grand Prix) e Rafael Villagomez (Van Amersfoort Racing), con l’indiano staccato solo di 10 millesimi dal riferimento cronometrico del pilota Hitech. Quarto tempo per Dino Beganovic (DAMS Lucas Oil) davanti al debuttante Rafael Camara che con Invicta Racing completa la top 5 davanti all’altro rookie Mari Boya (Prema Racing), in una sessione talmente competitiva che ha visto 19 piloti racchiusi in un secondo.

Pomeriggio: Goethe chiude al comando sulla coppia Rodin

Credits: fiaformula2.com

Le tre ore finali di questo venerdì sono state dedicate principalmente alle simulazioni di passo gara, con i piloti che hanno lavorato con i team per lunghi stint con solo una breve bandiera rossa verso l’ultima mezz’ora per i problemi alla Prema di Montoya. Al comando in questa ultima sessione ritroviamo un Oliver Goethe capace di stampare già in apertura il suo best lap di 1:38.274 confermando così il suo feeling crescente con il team MP Motorsport.

A seguire ritroviamo i due piloti della Rodin con Alex Dunne in seconda a soli 83 millesimi dal tedesco e Martinius Stenshorne in terza posizione dopo aver cercato la prestazione negli ultimi giri. Così come loro, Cian Shields ha spinto negli ultimi minuti per stampare il quarto tempo sulla vettura di AIX Racing, piazzandosi davanti a Sebastian Montoya (Prema Racing) e a Laurens Van Hoepen (Trident).

Tanto lavoro e oltre 200 giri per i piloti Hitech TGR

Tra i team che hanno percorso più tempo in pista nella giornata conclusiva dei test post season di Abu Dhabi spunta sopra tutte la Hitech TGR. La squadra britannica, che per il 2026 punterà su una coppia completamente nuova, ha percorso più giri in assoluto con un totale di 215 giri completati in giornata di cui 125 solo nel pomeriggio. A tal proposito, Ritomo Miyata ha chiuso la top 10 dopo le ultime tre ore mentre il debuttante Colton Herta ha firmato il 19° tempo nell’ultima sessione. Chiude il suo programma di ambientamento anche il palermitano Gabriele Minì che con la MP Motorsport si è classificato 15° sia al mattino che al pomeriggio.

Credits: Formula 2 / X.com

Così si abbassano le serrande per questo 2025 con il paddock FIA F2 si appresta ad affrontare le vacanze natalizie. Tale periodo servirà a piloti e team per ricaricare le batterie dopo un’annata impegnativa per presentarsi pronti a Melbourne, in Australia, dove la stagione 2026 inizierà nel weekend del 6-8 marzo.

Andrea Mattavelli