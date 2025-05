F1 | GP Emilia Romagna, Piastri e Verstappen infiammano il duello per la pole

Sono Oscar Piastri e Max Verstappen ancora una volta i protagonisti delle qualifiche del GP Emilia Romagna di F1. L’australiano della McLaren infatti è riuscito ad avere la meglio sulla’olandese per 34 millesimi, portando a casa una straordinaria pole position.

Piastri e Verstappen danno spettacolo

Oscar Piastri e Max Verstappen danno spettacolo a Imola nelle qualifiche del GP Emilia Romagna di F1. I due infatti si sono dati battaglia per la pole position, con l’australiano della McLaren che è riuscito ad avere la meglio sul rivale per soli 34 millesimi nell’ultimo tentativo del Q3. Piastri è riuscito a fare la differenza nel secondo e terzo settore al contrario di Verstappen, che invece è risultato il più veloce nel primo. L’olandese della Red Bull infatti, dopo aver fatto segnare il miglior riferimento nella prima parte del circuito ha pagato alla fine del giro probabilmente il degrado della gomma soft, al contrario della McLaren che invece è riuscita a mantenere la temperatura più costante in tutto l’arco dell’ultimo tentativo.

Piastri come detto prima è riuscito ad avere la meglio per soli 34 millesimi, riuscendo a portare una pole position fondamentale in un circuito, quello di Imola, dove i sorpassi sono storicamente difficili. Dall’altro lato anche Verstappen avrà una grossa opportunità potendo partire dalla prima fila, considerato la sua “aggressività” durante le partenze, l’australiano non avrà vita facile a tenere dietro Max. Ricordiamo che qui a Imola Pirelli ha portato la mescola C6, che è la più morbida della gamma del costruttore milanese, e che potrebbe rappresentare un incognita sulla distanza di gara per domani ma ha anche rappresentato una difficoltà in più per i piloti oggi, che sicuramente non si aspettavano l’alto degrado registrato.

Un problema di “gomme”

Difficoltà con la C6 confermate dallo stesso Oscar Piastri al termine delle qualifiche: “E’ stata una sessione molto difficili, tra ritardi e bandiere rosse, ma anche dal punto di vista delle gomme. E’ stato molto complicato capire bene la mescola C6, dopo le prove di ieri tutti erano convinti che non fosse male ma oggi abbiamo faticato. Comunque abbiamo fatto un ottimo lavoro fino ad ora e la macchina ha funzionato alla grande grazie ad un ottimo assetto di qualifica. Peccato aver trovato un pò di traffico nelle ultime curve, ma alla fine p andata bene, sono contendo del lavoro svolto e adesso dobbiamo concretizzare domani in gara”.

Anche Verstappen conferma le difficoltà con la mescola più morbida portata oggi da Pirelli: “Credo che sia andato tutto bene anche se questa mescola così morbida è difficile da tenere in temperatura per tutto il giro. Ad un certo punto abbiamo perso completamente le gomme ed alla fine si è deciso tutto con un margine molto ridotto. Come avete visto Russell ha fatto il terzo tempo con le medie , quindi forse queste gomme erano troppo morbide per questa pista. Comunque almeno per noi è stato difficile estrarne il massimo e mi sono sentito più a mio agio con le medie. La gara però è domani ed è su quello che dobbiamo concentrarci, anche se oggi è stata una buona giornata per noi”.

Julian D’Agata