F1 | GP Emilia Romagna, qualifiche: stoccata di Piastri, Verstappen secondo

Non sono mancati i colpi di scena nelle qualifiche di F1 del GP dell'Emilia Romagna. Un favoloso Oscar Piastri conquista la pole position con soli 34 millesimi di vantaggio su Super Max Verstappen. Non del tutto soddisfatto Lando Norris, quarto, preceduto da George Russell. Sabato disastroso, invece, per Ferrari, con Leclerc 11° e Hamilton 12°, solo 13° Kimi Antonelli.

Oscar Piastri favoloso

Oscar Piastri ha conquistato una stupenda pole position a Imola per soli 34 millesimi su Max Verstappen. L'australiano della McLaren ha firmato il suo giro veloce in 1:14:670 e scatterà domani dalla prima casella in griglia per cercare di portare a casa un'altra vittoria importante per il suo mondiale. Non ha deluso Super Max che, ancora una volta, ha dimostrato tutto il suo talento e ha perso la pole per pochi millesimi. Seconda fila per un sorprendente George Russell che nell'ultimo giro lanciato ha beffato Lando Norris, quarto. Senza dubbio la sorpresa di giornata è stata la Williams, sesto posto per Carlos Sainz e settima posizione per Alexander Albon.

Giornata nera per Ferrari

É notta fonda per Ferrari a Imola. Già in difficoltà nel Q1, entrambi i piloti non hanno passato il taglio del Q2 e domani Charles Leclerc partirà in undicesima posizione, mentre Lewis Hamilton in dodicesima. Un risultato deludente per la Rossa che non ha trovato prestazione, rimanendo alle spalle di Aston Martin che ha chiuso il suo giro veloce in Q2 con gomma gialla usata. Delusione anche per Kimi Antonelli che, nel suo Gran Premio di casa, non è riuscito a qualificarsi per il Q3 e partirà domani in tredicesima posizione. Bene l'Aston Martin che è riuscita ad entrare in Q3 con entrambi i piloti e si è qualificata in quinta posizione con Fernando Alonso e in ottava con Lance Stroll.

Caos FIA, Bearman escluso con polemica

Un episodio polemico ha caratterizzato la fine del Q1. Dopo l'incidente di Franco Colapinto, ad Oliver Bearman è stato cancellato un giro per aver preso bandiera rossa. Dalle immagini, però, è possibile vedere come la bandiera rossa venga esposta dopo che il pilota britannico ha concluso il suo giro veloce. L'incidente sotto investigazione, a seguito del reclamo da parte della Hass, non è stato risolto prima dell'inizio del Q2, togliendo così la possibilità a Ollie Bearman di prendere parte alla sessione. Senza dubbio un episodio che darà vita a molte polemiche, per i lungi tempi impiegati dalla FIA per prendere una decisione e la mancanza di una spiegazione prima dell'inizio della sessione.

Che botto per Tsunoda e Colapinto!

Incidente pauroso per Yuki Tsunoda. Nei primi minuti del Q1, il pilota giapponese è stato protagonisti di un grande botto. Nel suo giro lanciato, alla curva Villeneuve, ha toccato il cordolo perdendo il posteriore della sua vettura e impattando violentemente contro le barriere. Nessuna conseguenza, fortunatamente per il pilota Red Bull che però partirà dall'ultima posizione in griglia nella gara di domani. Sarà sicuramente una lunga nottata per i meccanici Red Bull che dovranno ricostruire la vettura in vista della gara di domani. Grande botto anche per Franco Colapinto negli ultimi secondi del Q1. L'argentino ha toccato l'erba in uscita della prima Variante, finendo contro le barriere. Colapinto per la gara di domani si è qualificato quindicesimo in Q1, ma la posizione in griglia dipenderà dai danni della sua vettura.

F1 | GP Emilia Romagna: i risultati delle qualifiche

Credits: FIA

Giulia Pea