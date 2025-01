MotoGP | Ufficializzate tutte le date di presentazione dei team

Con l'annuncio da parte del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, tutte le date di presentazione dei team MotoGP sono fissate per la stagione 2025. Si comincerà con Trackhouse Racing Martedì 14 Gennaio per terminare Sabato 8 Febbraio con Honda LCR.

Da Charlotte a Jakarta: tre presentazioni in Italia

A differenza della Formula Uno, il Motomondiale ha deciso di mantenere le varie presentazioni delle squadre indipendenti le une dalle altre almeno per quanto riguarda il 2025. A metà di questo mese cominceranno le varie giornate dedicate ai team. I primi a rivelare la propria livrea per la stagione di MotoGP sarà Trackhouse Racing. La formazione di Justin Marks, al secondo anno nella top class sarà a Charlotte per presentare le due Aprilia RS-GP guidate da Raúl Fernández e Ai Ogura. A seguire ci saranno le tre presentazioni in Italia. Milano ospiterà la prima vera uscita da pilota Aprilia del campione del Mondo Jorge Martín il 16 Gennaio. Due giorni dopo sarà la volta di Gresini Racing, che ha deciso di rimanere nella propria Imola per svelare le due Desmosedici GP24 guidate da Álex Márquez e Fermín Aldeguer. Come lo scorso anno, Ducati Lenovo Team ha scelto Madonna di Campiglio (TN) per la prima uscita di Marc Márquez in rosso.

Successivamente, con l'avvicinarsi dei test tra Malesia e Thailandia, le restanti squadre sveleranno le nuove moto in Asia. Lo sponsor Pertamina Enduro porta il VR46 Racing Team a Jakarta (25/01), mentre cinque giorni più tardi sarà la volta di KTM. Sia la squadra interna che Tech3 Racing svelerà le RC16 online, così come fatto negli ultimi anni. A fine mese sarà la volta di Yamaha che, come lo scorso anno, ha scelto la Malesia per presentare le M1. Insieme alla squadra factory ci sarà anche Prima Pramac Yamaha. A chiudere le due squadre Honda: se HRC ha optato per Jakarta il 1 Febbraio, LCR ha preferito Bangkok in Thailandia, patria del nuovo pilota Somkiat Chantra.

MotoGP 2025 | Tutte le date delle presentazioni

14 Gennaio - Trackhouse Racing - Charlotte (USA)

16 Gennaio - Aprilia Racing - Milano (ITA)

18 Gennaio - Gresini Racing - Imola (ITA)

20 Gennaio - Ducati Lenovo Team - Madonna di Campiglio (ITA)

25 Gennaio - Pertamina Enduro VR46 Racing Team - Jakarta (INA)

30 Gennaio - Red Bull KTM Factory Racing & Red Bull KTM Tech3 - Online

31 Gennaio - Monster Energy Yamaha & Prima Pramac Yamaha - Kuala Lampur (MAL)

1 Febbraio - Honda HRC - Jakarta (INA)

8 Febbraio - Honda LCR - Bangkok (THA)

Valentino Aggio

Leggi anche: MotoGP | KTM, ora il Motomondiale è seriamente a rischio