F1 | Vasseur sui progressi Ferrari: “Soddisfatti, ma aspettiamo il weekend di gara"

Poco prima della conclusione della tre-giorni di test pre stagionali, il team principal Ferrari Frederic Vasseur ha tracciato un primo bilancio. Soddisfazione per la correlazione tra simulazioni e pista ed una macchina più semplice da comprendere. Per la prestazione assoluta bisognerà però attendere la qualifica di venerdì prossimo.

Le sensazioni di Vasseur

La nuova SF24 sembra esser nata sotto una buona stella. Una vettura decisamente più prevedibile rispetto a una progenitrice che si è dimostrata sì veloce in qualifica ma troppo distante sul ritmo di gara. Degrado e una monoposto troppo incostante avevano reso conflittuale il rapporto tra la vettura ed i due piloti.

Poco prima che scattasse la prima simulazione di gara di Charles Leclerc, il team principal Ferrari ha sottolineato il buon lavoro svolto a Maranello, pur rimandando al prossimo weekend i primi bilanci:

Difficile dare un voto ai nostri test ma credo che abbiamo fatto un buon passo avanti nella costanza. Su questo siamo certamente cresciuti e Carlos ieri ha fatto un ottimo lavoro nella simulazione di ieri. Le prestazioni sono più difficili da interpretare, dobbiamo concentrarci su noi stessi ed al momento siamo piuttosto soddisfatti

La cosa più importante è avere una buona base su cui sviluppare; lo scorso anno è stato difficile trovare costanza e capire la via dello sviluppo. Mi aspetto che ora sia più semplice migliorare. Sicuramente Red Bull è molto competitiva ma non sappiamo i carichi di benzina degli avversari ed è difficile interpretare. Concentriamoci su noi stessi e tra una settimana avremo tutte le risposte.

Dobbiamo ricordare che lo scorso anno in Bahrain eravamo in grossa difficoltà ma abbiamo reagito ed abbiamo lottato nel finale di campionato, dobbiamo tenere a mente questo. Partiamo da una base più solida, dopo la simulazione gara di Charles avremo un quadro più chiaro.

La nuova RB20 è la vettura da battere

Le forme della nuova Red Bull non mi hanno sorpreso, abbiamo molto da concentrarci su noi stessi. Un concetto estremo non significa che sia vincente, lo ha dimostrato Mercedes due anni fa.

Pensiamo di aver reso la macchina meno sensibile ai fattori esterni, come vento e temperatura, crediamo che la nuova macchina sia più robusta. Questo aiuterà anche ai nostri piloti ad estrarre il massimo potenziale dalla macchina e renderà più semplice lo sviluppo.

Nonostante la superiorità Red Bull, Vasseur non nasconde come il vero obiettivo della Rossa sia vincere le gare, non duellare per il gradino più basso del podio:

Vogliamo sempre di più ma crediamo di aver fatto un passo avanti. Non vogliamo essere costanti ma vincere le gare, anche se la mia sensazione è che almeno Max sia più veloce. Dietro saremo tutti più vicini e pochi chilogrammi di carburante possono fare una grande differenza, sarà una bella sfida. In ogni caso non possiamo pensare che il campionato sia finito dopo la prima gara.

A breve avremo anche le impressioni dei due piloti ferraristi appena conclusa l’ultima giornata di test a Sakhir. La prossima volta in macchina sarà per la prima sessione di libere, in programma giovedì.

Samuele Fassino