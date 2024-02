F1 | GP Bahrain, la conferenza stampa dei piloti

In un inconsueto mercoledì si è svolta la prima conferenza stampa piloti della stagione 2024, di scena in Bahrain. I protagonisti non si sono sottratti alle domande dei giornalisti presenti in sala, tra aspettative e speranze in vista di un Mondiale che scatterà domani con le prime due sessioni di prove libere.

Verstappen tra i presenti alla conferenza stampa piloti

Tanti i temi sviscerati nel primo evento media dell’anno, dalle sensazioni del grande favorito Max Verstappen al presente e futuro di Lewis Hamilton. Proprio l’olandese, in merito alla sua stagione, non si è voluto sbilanciare:

La situazione è molto promettente, non vedo l’ora di iniziare. Il tempo dirà se saremo imbattibili o meno, ci saranno piste diverse e potrebbero cambiare i valori.

Molte domande hanno interessato Lewis Hamilton e Fernando Alonso, due piloti con un possibile intreccio nel destino. Se l’anglo-caraibico lascerà Mercedes a favore di Ferrari, l’asturiano potrebbe prendere il suo posto nel team di Brackley, a patto che decida di proseguire la sua esperienza in F1:

È stato un inverno decisamente difficile per me. Quando si è presentata questa opportunità ho passato molto tempo da solo a riflettere nel profondo. Sono convinto di aver preso la decisione giusta. Al tempo stesso so che Mercedes tornerà a vincere e voglio far parte di questo percorso, mi sentirò sempre parte di questo processo.

Le parole di Hamilton, che ha aggiunto sulla stagione alle porte:

C’è una buona atmosfera nel team. Partiamo da una base migliore quest’anno anche se non è ancora una situazione perfetta. Non abbiamo le carte per combattere per la vittoria.

Il futuro di Fernando Alonso

Cauto ottimismo per Fernando Alonso, che sa di non poter ripetere l’exploit di inizio 2023, ma spera in un miglior programma di sviluppo da parte di Aston Martin:

Dobbiamo aspettare almeno un paio di gare prima di tirare le somme. Penso che il Bahrain abbia caratteristiche uniche e non sia così rappresentativo. Sono certo che la macchina sia un buon passo avanti rispetto allo scorso anno, tutto ha funzionato cosa abbiamo provato. Scopriremo nelle prime gare se il nostro step sarà sufficiente. Lo scorso abbiamo imparato tanto e penso che sia stata una stagione importante per Aston Martin. Ho visto un approccio diverso quest’anno.

E sul suo futuro:

Devo prima decidere se voglio o meno continuare a correre. Lo farò entro qualche mese anche se in questo momento mi sento alla grande. Dopo qualche gara deciderò.

Non ha ancora risposte sul suo futuro nemmeno Carlos Sainz che prima si è detto soddisfatto delle prime risposte date dalla SF24 per poi aggiungere:

Non so quale sarà il mio futuro ma darò il massimo in questo mio ultimo anno in un team straordinario come Ferrari. Ho bisogno di un po’ di tempo per capire quale progetto possa darmi l’opportunità di diventare campione del mondo, questo è il mio obiettivo.

Altro atteso protagonista di questo campionato è Lando Norris. Il pilota britannico vede però al momento Red Bull e Ferrari un passo avanti:

Dove siamo? Vorrei saperlo anche io! Credo sia chiaro quali siano i primi due team ma dietro sarà molto compatta, noi con Aston Martin e Mercedes. Partiamo però sicuramente da una posizione migliore rispetto a 12 mesi fa.

Samuele Fassino