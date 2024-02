F1 | Max e gli altri: con chi lo vorreste vedere lottare?

Tra poche ore il Mondiale di F1 2024 inizierà e avremo le risposte a tutti gli interrogativi che l’inverno si è portato dietro. Sono tante le domande, anche se su un dato quasi tutti sono d’accordo: Max Verstappen ancora una volta parte da favorito. E allora sarà interessante capire chi sarà lo sfidante: con chi dovrà duellare l’olandese, ci chiediamo e vi chiediamo? Intanto facciamo alcune ipotesi, in attesa delle vostre sensazioni.

Verstappen vs Leclerc: il destino chiama, i due rispondono

Credits: F1 Official website

Nel 2022 ci siamo andati vicini, poi Max e Red Bull hanno iniziato una marcia insostenibile per Charles Leclerc e la Ferrari sempre più appannata di Mattia Binotto. Dopo un 2023 da dimenticare, la direzione intrapresa da Maranello parrebbe però essere quella giusta, anche se è fondamentale andarci con i piedi di piombo quando si parla di test.

Ma quanto sarebbe bello, finalmente, vedere i due lottare fino alla fine per il titolo? Sin dai tempi dei go-kart si sfidano, poi le loro carriere hanno preso strade diverse. Ma, finalmente, è giunta l’ora, per il monegasco, di sfidare quasi ad armi pari il rivale di sempre. Per la F1, non potrebbe esistere uno spot migliore.

Sarebbe veramente un destino che si compie, per entrambi, perché sono loro i talenti più puri e cristallini della loro generazione. Una riedizione in chiave moderna e motoristica del duello tra Ettore e Achille; resterebbe solo da capire chi condividerebbe il destino dell’eroe troiano (sportivamente parlando, s’intende) e chi quella dell’invincibile e iracondo greco, con un occhio di riguardo al suo famigerato tallone.

Verstappen vs Hamilton: la vendetta prima della leggenda

Credits: F1 Official website

Il 2021 è stata forse la stagione più chiacchierata e piena di suspense della F1 moderna. Un climax di emozioni, colpi di scena in pista e fuori, culminato con quel sorpasso all’ultimo giro di Abu Dhabi e il conseguente silenzio social di Hamilton durato mesi. E poi i pugni sul tavolo di Wolff e il sorrisetto sornione e beffardo di Horner in risposta; diciamo la verità, ci siamo divertiti un mondo.

Oddio, noi ci siamo divertiti, Lewis, Toto e soci meno. Quella ripartenza dopo la Safety non è ancora andata giù a nessuno a Brackley, e da allora meditano la rivincita. E quale occasione migliore, nell’ultimo anno di Sir Lewis in grigio-nero, prima di vestirsi di Rosso per cercare la gloria sportiva e la leggenda assoluta. Sarebbe una storia da film, anzi, da sequel di un film, se consideriamo già il 2021 degno di Hollywood.

Sarà difficile, ovvio; Mercedes pare cresciuta negli ultimi test rispetto ad un 2023 senza vittorie ma chiuso al secondo posto. Lewis avrà contro anche il team mate Russell, desideroso di imporsi e imporre il proprio nome anche nel futuro del team. Hamilton, però, sembra non sentire il peso dei quasi quarant’anni e pare più in forma che mai, anche se parla già da ferrarista. Che spettacolo sarebbe un Max contro Lewis 2.0!

Verstappen vs Norris: un talento finalmente maturo

Credits: McLaren Official FB page

La McLaren è stata senza dubbio la più grande sorpresa della seconda parte di stagione 2023. La squadra guidata dall’orvietano Andrea Stella ha fatto un salto di qualità incredibile, che ha consentito a Norris e Piastri di giocarsi il podio con continuità. Riusciranno a fare un ulteriore passo avanti, il definitivo, nel 2024? Difficilissimo, ovvio, ma non impossibile.

E sarebbe ora, per Norris, arrivare finalmente alla vittoria. L’inglese, nel corso della carriera, ci è arrivato vicino senza mai riuscire a salire sul gradino più alto del podio. Che bello sarebbe, finalmente, riuscire a coronare il proprio sogno, mettendo un po’ i bastoni tra le ruote del super campione e della super vettura.

Verstappen vs Alonso: il vecchio leone che non molla

Credits: Fernando Alonso Official FB page

“La tua razza è destinata all’estinzione”. “Forse è così, signore. Ma non oggi”. È uno dei dialoghi più intensi del bellissimo Top Gun: Maverick. Ed Harris che fa la lavata di capo ad un mai domo Tom Cruise, reo di non volersi arrendere al tempo che passa, capace di dimostrare ancora una volta di essere il migliore senza se e senza ma. Ora, viaggiamo di fantasia, e mettiamo, che so, Stefano Domenicali al posto del “vecchio” comandante e Fernando Alonso al posto dell’eroe perennemente in Ray-Ban, e il gioco è fatto.

L’asturiano e l’Aston Martin ci hanno fatto saltare dalla sedia in più occasioni la passata stagione, con il vecchio leone che ha dimostrato di avere ancora intatta tutta la sua stoffa, e di saper lottare ancora per la vittoria con una vettura all’altezza. Che spettacolo sarebbe tornare a vederlo lottare per il titolo; sappiamo che sarà difficilissimo, ma se c’è una cosa che questi “vecchietti” ci dimostrano è che nulla è impossibile per loro.

Alonso, inoltre, è più in forma che mai, anche se a parole ha già decretato il vincitore 2024. In cuor suo, lo sappiamo, non vede l’ora di smentire sé stesso, e anche a noi, in fondo, non dispiacerebbe vederlo tornare nelle posizioni che merita per talento, grinta e dedizione.

Questi sono i duelli che a noi di Livegp.it piacerebbe vedere in pista; quali sono i vostri? Fatecelo sapere! Nel frattempo, non vediamo l’ora che arrivi finalmente sabato, e questa F1 2024 abbia finalmente inizio.

Nicola Saglia