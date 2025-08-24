MotoGP | GP Ungheria, Aprilia: Bezzecchi a podio, Martin quarto

Il GP d’Ungheria di MotoGP si chiude in maniera positiva per Aprilia con Marco Bezzecchi che riesce ad agguantare ancora una volta il podio, mentre Martin chiude quarto dopo una grande rimonta.

Bezzecchi: “Ho dato tutto quello che avevo”

Marco Bezzecchi conquista un altro podio nel GP d’Ungheria di MotoGP riuscendo a chiudere la gara in terza posizione. Il pilota Aprilia è stato autore di una gara quasi perfetta, essendo riuscito a condurre la corsa per quasi metà gara, salvo poi doversi arrendere allo strapotere del solito Marc Marquez ed anche a Pedro Acosta che gli ha soffiato una meritata seconda posizione. Il Bez ha dovuto fare i conti con un calo improvviso della gomma morbida che non gli ha permesso di mantenere il ritmo che ha tenuto per buona parte della gara. Il pilota Aprilia può comunque ritenersi soddisfatto della terza posizione che conferma ancora una volta i grandi progressi fatti dalla Casa di Noale.

Al termine del GP d’Ungheria di MotoGP, Marco Bezzecchi ha dichiarato: “Ho fatto del mio meglio e ho dato tutto quello che avevo, ma in questo weekend non avevamo il passo per vincere. Mi è mancato sempre qualcosa in staccata rispetto alle ultime gare. Ho rischiato montando la gomma morbida in modo da avere più aderenza in frenata, che era quello che mi mancava. Penso che per noi fossero meglio le medie ma se non avessi preso questa decisione non sarei riuscito a correre un terzo di gara come sono riuscito a fare. Comunque non mi aspettavo che la gomma calasse cosi in fretta perché nelle prove ero riuscito a completare 19 giri, ed è stata una sorpresa vedere Marc arrivare cosi rapidamente, ci ho provato a resistere ma ormai ero in difficoltà. Ho dovuto abbassare il ritmo ed anche Acosta mi ha raggiunto. Credo sia stata una delle gare più difficili dell’anno anche se alla fine sono contento di come è andata, il risultato è molto positivo e ringrazio il team per questo”.

Martin: “Il potenziale è molto alto”

Jorge Martin invece chiude il GP d’Ungheria al quarto posto con una strepitosa rimonta dalla sedicesima posizione. Lo spagnolo di Aprilia infatti è stato autore di una gara ben al di sopra delle aspettative, conquistando oggi il miglior risultato da quando è approdato alla casa di Noale il che fa ben sperare per il proseguo del campionato. Martin infatti non si è fatto abbattere dalla posizione di partenza arretrata ed ha tirato fuori una prestazione da Campione del Mondo. Lo spagnolo ha infatti guadagnato ben dieci posizioni nei primi due giri riuscendo poi a sorpassare sia Luca Marini che Franco Morbidelli concludendo quarto a soli 2.5 secondi dal compagno di squadra Bezzecchi. Inutile ricordare che Martin è al rientro da un brutto infortunio che gli ha fatto perdere metà campionato, ma la strada tracciata dallo spagnolo è quella giusta e sia lui che Aprilia potranno togliersi delle belle soddisfazioni se le prestazioni si manterranno su questo livello.

Dopo il GP d’Ungheria Jorge Martin ha dichiarato: “Oggi ho imparato tanto ed ho continuato a crescere. Partire sedicesimo non è una situazione facile ma avevo ben chiaro la mia strategia di partenza. Nelle prime due curve ho superato quattro piloti, poi ho improvvisato perché non si sa mai cosa può succedere, ma il primo giro è stato pazzesco. Dopo tre giri ero già sesto e da li in poi ho cercato di mantenere un buon ritmo. Alla fine ho visto che stavo per raggiungere Marco ed ho dato il massimo cercando di impostare il mio ritmo migliore. Mi manca un po di fiducia ed ero un po al limite. Oggi abbiamo ottenuto un ottima posizione soprattutto per la squadra che è molto motivata. Sappiamo dove lavorare ed oggi abbiamo fatto un grande passo avanti. Ho ancora tanta strada da fare ma è chiaro che il potenziale è molto alto”.

Julian D’Agata