MotoGP | Liberty Media completa l'acquisizione di Dorna

È finalmente arrivato il via libera per l'acquisizione della MotoGP da parte di Liberty Media. La società americana, che già detiene i diritti della Formula Uno, ha ricevuto il permesso da parte della Commissione Europea per i diritti del Motomondiale.

Finalmente l'ufficialità

Era il 1 aprile 2024 quando è arrivata l'ufficialità: agli albori della scorsa stagione Liberty Media aveva annunciato l'acquisizione del Motomondiale da Dorna, che ha mantenuto questa posizione per oltre trent'anni portando le due ruote su scala mondiale. La società americana ha preso in carico la Formula Uno nel 2016, traghettando lo sport motoristico più seguito del mondo in una nuova era: più social, più aperta alla sperimentazione e in piena rotta di collisione con la tradizione. Il tutto ha portato ad un grande guadagno dal punto di vista economico. C'erano però diversi dubbi sulla conclusione dell'affare da parte degli americani i quali, secondo alcuni, non avrebbero potuto avere F1 e MotoGP allo stesso momento. Ora sono arrivate tutte le conferme burocratiche del caso e il processo dovrebbe concludersi non più tardi del prossimo 3 luglio.

Per un nuovo futuro della MotoGP

Per essere precisi, Liberty Media ha acquisito il 84% di Dorna Sports, che detiene i diritti di MotoGP e WorldSBK. Ora ci sono diverse domande riguardo il futuro dei due campionati, specialmente tra le derivate di serie. In passato si era parlato addirittura dell'acquisizione da parte di Warner Bros Discovery, che attualmente organizza il mondiale endurance EWC.

“Siamo orgogliosi di poter finalmente ufficializzare la partnership con Carmelo Ezpeleta ed il suo team - ha dichiarato il CEO di Liberty Media Derek Chang -. La MotoGP è un asset dal grande potenziale con un pubblico appassionato. Crediamo di poter far crescere questo sport, facendolo scoprire ancora di più a livello globale. La MotoGP ha un futuro radioso davanti a sé”. Carmelo Ezpeleta ha aggiunto: “Non vediamo l'ora di accelerare la crescita di questo splendido sport”.

Valentino Aggio

