MotoGP | È ufficiale: Liberty Media annuncia l'acquisto della classe regina

Dopo i tanti rumors, ora abbiamo l’ufficialità: MotoGP e WorldSBK avranno lo stesso padrone della Formula 1, ossia Liberty Media. Con un comunicato stampa, pubblicato nella data odierna, che forse non è l’ideale (quanti di voi avranno pensato ad un pesce d’aprile?), la società americana annuncia l’acquisizione dei diritti commerciali delle due classi più rappresentative a due ruote. La Dorna rimarrà in sella come azionista di minoranza, con Carmelo Ezpeleta che manterrà un ruolo operativo.

I dettagli dell'operazione MotoGP da parte di Liberty Media

Nel comunicato stampa, Liberty annuncia che diventerà proprietaria della società che gestisce i diritti commerciali della MotoGP, rilevando l’86% del pacchetto azionario. Il restante 14% rimarrà invece nelle mani della Dorna, con Carmelo Ezpeleta che manterrà il ruolo di amministratore delegato (CEO). Il manager spagnolo occupa tale posizione dal lontano 1994, e fungerà da traghettatore nella nuova era.

Lo spettacolo della MotoGP è ora di proprietà di Liberty Media. Credits motogp.com

Parlando di cifre, la transazione costerà alle casse di Liberty la bellezza di 4.2 miliardi di euro, corrispondente al valore attribuito alla MotoGP come società (il valore di equity è invece stimato in 3.5 miliardi). La sede della società rimarrà in Spagna, a Madrid.

Oltre alla MotoGP, Liberty Media acquista i diritti commerciali e mediatici delle classi Moto2 e Moto3, nonché del WorldSBK. La transazione sarà completata entro la fine dell’anno, anche se restano alcuni nodi da sciogliere, soprattutto dal punto di vista legale.

Le dichiarazioni ufficiali dei nuovi padroni

Qui di sotto riportiamo le dichiarazioni ufficiali di Greg Maffei, CEO di Liberty Media:

Siamo emozionati di espandere il nostro portfolio di eventi sportivi e d’intrattenimento di alto livello con l’acquisizione della MotoGP. Si tratta di un campionato globale con una fan base legata ed entusiasta, con gare affascinanti ed un profilo finanziario di un prodotto da alti introiti. Carmelo e la sua squadra di manager hanno messo in piedi un grande spettacolo sportivo che possiamo far espandere ad un pubblico globale più ampio. Lo sport ha un significativo trend positivo, e intendiamo farlo crescere per i fan, i team, i partner commerciali ed i nostri azionisti.

Carmelo Ezpeleta, che rimarrà al comando della MotoGP anche sotto l’egida di Liberty Media, ha commentato:

Questo nuovo step è perfetto per la crescita della MotoGP, e siamo emozionati per quello che questo evento storico porterà alla Dorna, ai fan ed al paddock. Siamo orgogliosi dello sport globale che abbiamo fatto crescere, e questa transazione è la conferma del suo valore oggi e del suo potenziale per crescere ancora. Liberty Media ha un record incredibile nello sviluppo degli asset legati allo sport e non potevamo desiderare partner migliore per espandere la fan base della MotoGP in tutto il mondo. Il programma prevede che la transazione sarà completata entro la fine del 2024, e sarà soggetta allo scrutinio ed all’approvazione delle autorità del commercio estero e della concorrenza nelle varie giurisdizioni.

Riccardo Trullo