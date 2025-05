CIGT | Sprint, inizia la caccia a BMW nel GT Italia

Dopo l’avvio della stagione degli Aci Racing Weekend a Misano, è arrivato il momento di accendere i motori anche per i piloti del Campionato Italiano GT Sprint. Sarà l’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga ad inaugurare la stagione, che dopo cinque anni di Endurance tornerà ad ospitare le gare brevi della categoria regina. Tanti i protagonisti pronti a dare la caccia all’armata di Ceccato Racing e delle sue BMW, padrona delle ultime due stagioni.

Quattro tappe per decretare i vincitori

Come avviene ormai da diverso tempo, il Campionato Italiano GT Sprint si articolerà in quattro appuntamenti in cui i piloti si sfideranno in due gare a weekend. Visti i numeri importanti raggiunti, anche le 2025 saranno divise le griglie GT3 e GT Cup, con le vetture in configurazione monomarca potranno darsi battaglia tra loro senza dover condividere le piste con macchine spesso più performanti.

Come detto, sarà l’autodromo romano di Vallelunga a dare il via alle danze nel corso del prossimo weekend, in un appuntamento che sarà certamente molto sfidante per tutti i protagonisti. In estate, il Mugello Circuit andrà ad ospitare la seconda tappa, prima della pausa estiva, dall’11 al 13 luglio. Dal 26 al 28 settembre l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola sarà di scena, prima del gran finale degli Aci Racing Weekend a Monza a fine ottobre. Saranno quindi otto in totale le gare che daranno punti per il campionato, con uno scarto concesso ad ognuno dei protagonisti.

Ferrari e Lamborghini sfidano BMW, Klingmann ancora protagonista

La BMW M4 di Ceccato Racing pronta a scendere in pista per difendere il titolo Sprint

Ovviamente, la grande sfida sarà riuscire a battere, dopo due anni di successi, le BMW M4 GT3 del team Ceccato Racing. La compagine patavina, ancora una volta, porterà in pista ben due ufficiali della Casa bavarese, con il bi-campione Jens Klingmann che, nel 2025, condividerà l’abitacolo con Jesse Krohn, al debutto nel nostro paese. Insieme a loro, la seconda M4 sarà pilotata da William Alatalo e dal bergamasco Leonardo Caglioni.

Tante saranno le scuderie al debutto a Vallelunga. Tra queste, MRNC12 porterà due Ferrari nella Sprint Cup, una 296 e una 488, mentre Scuderia Emme avrà una 488 Challenge Evo per Marchetti-Massaro. In casa Lamborghini, invece, VSR tornerà all’attacco del titolo con due equipaggi Pro per Deledda-Hutchinson e Frassineti-Liberati, insieme alla vettura Pro-Am per Michelotto e Zanon, ormai decani della categoria. Il team principal Vincenzo Sospiri ha già lanciato la sfida in vista della stagione.

Il Campionato Italiano GT Sprint è sempre molto competitivo e la griglia diventa sempre più competitiva di anno in anno. Sono felice di essere riuscito ad assicurare al nostro team tre equipaggi di primo livello. Nei test siamo andati bene e sono fiducioso che potremo dare battaglia per tutta la durata del campionato.

Anche DL Racing sarà della partita, con tante Lamborghini Huracàn ST Evo 2, con anche il team principal Diego Locanto della partita insieme a Nicola Tagliapietra. Il team diretto da Fabrizio Dal Monte porterà in pista anche una new entry, cioè una Ferrari 296 Challenge che andrà ad ampliare il garage della squadra. Torneranno in pista anche i protagonisti bresciani del Supersport GT, i cugini bresciani Matteo e Giacomo Pollini, in forze al team Giacomo Race.

Tanta qualità anche in casa Audi Sport, con Alessandro Bracalente a bordo della R8 LMS. Come nella Endurance, anche Tresor Attempt Racing porterà due vetture della casa di Stoccarda con Rauer-Mazzola e Clementi Pisani-Cassarà.

