CIGT Endurance | Buona la prima a Misano per Tresor Attempto Racing, AF Corse al top in GT Cup

L'edizione 2025 del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance si apre nel segno dell'Audi, con il terzetto del Tresor Attempto Racing formato da Mazzola-Rauer-Cazzaniga che si aggiudica il primo appuntamento stagionale svoltosi a Misano. Sul podio dell'assoluta anche la Lamborghini di Denes-Cola-Guidetti (Imperiale Racing) e l'Audi del debuttante team Haas RT con Jackson-Azzam-Jefferies. Successo nella GT Cup per AF Corse con Gai-Fontana, in una gara caratterizzata da una serie di neutralizzazioni ed interventi della Safety Car.

Weekend perfetto per Tresor Attempto Racing a Misano

Buona la prima per il Tresor Attempto Racing, con Riccardo Cazzaniga che ha aperto e chiuso le danze davanti a tutti nella 3h Endurance di Misano, in una gara in gran parte dominata dall'equipaggio composto dal pilota brianzolo e dai compagni Rocco Mazzola e Fabio Rauer. Dopo aver ottenuto la pole position in qualifica, l'Audi R8 LMS #99 ha dettato il passo respingendo i vari tentativi di attacco da parte degli avversari, penalizzati nel loro tentativo di attacco alla vetta da una serie di episodi sfortunati. A farne le spese è stato infatti dapprima Stefano Comandini (Bmw Italia Ceccato Racing), finito fuori gara nelle fasi iniziale dopo aver perso la posteriore destra mentre si trovava a ridosso del leader, mentre esattamente a metà gara ha dovuto alzare bandiera bianca anche l'Huracàn #63 del VSR, con Frassineti finito contro le barriere al curvone probabilmente per la presenza di olio in pista mentre si trovava al comando. A completare così il podio è stata la Lambo #85 di Imperiale Racing, dove a mettersi in luce è stato soprattutto l'ex-campione Sprint Jacopo Guidetti, mentre ha sorpreso favorevolmente il debutto del trio Haas RT che ha conquistato il terzo gradino del podio dopo una gara esente da errori.

Credits: ACI Sport

Dominio AF Corse in GT Cup, successo di classe per Vicky Piria

Prima gioia nella GT Cup per AF Corse, con Stefano Gai e Fabrizio Fontana quasi costantemente al comando della gara, fatta eccezione per un testacoda del pilota milanese a causa di un contatto innescato dalla Lambo #33 di Star Performance. Sul podio della Prima Divisione Pro-Am anche Forenzi-Cossu-Bonduel (Invictus Corse) e Megna-Barbolini-Scarpetta (AF Corse), mentre nella AM ad imporsi è stato il duo formato da Diego Locanto e Luca Segù sulla Lamborghini del DL Racing. Nella Seconda Divisione AM a svettare è stato il terzetto Prestipino-Micale-Giacon sulla Porsche di ZRS Motorsport davanti alla Ferrari 488 del Double TT Racing con Marulla-Ercoli-Risitano. Vittoria anche per Vicky Piria, presente in coppia con Matias Russo nella Divisione Pro-AM.

Comandini e Frassineti, che sfortuna!

Numerosi i ritiri ed i colpi di scena nel corso della gara. Dopo la disavventura occorsa nelle fasi iniziali a Comandini, era stato Rodrigo Testa a soffiare il comando della corsa a Rauer dopo circa 40' di gara, approfittando del doppiaggio effettuato nei confronti dell'esordiente Federica Levy. Lorenzo Bontempelli si è quindi reso protagonista di un doppio 360° al curvone in seguito ad una foratura, poco prima che si verificasse un violento contatto tra Bogh-Sorensen e Farhadi in uscita dal Tramonto, con la Ferrari #107 in panne che ha finito per essere tamponata dalla Mercedes del team Antonelli Motorsport. Una lunga fase di neutralizzazione ha poi preceduto il successivo restart, caratterizzato dalle uscite di pista di Frassineti prima e dell'Audi #21 poco dopo, la quale ha finito per sfiorare pericolosamente la Huracàn ferma nello stesso punto. Dopo l'ennesima Safety Car, nel finale Guidetti è riuscito ad agguantare la seconda piazza ai danni di Badawi, mentre Barbolini ha dovuto abbandonare le speranze di podio nella GT Cup per un guaio tecnico.

Il prossimo appuntamento della serie tricolore CIGT Endurance andrà in scena a Monza nel weekend del 20-22 Giugno, mentre la Sprint farà il proprio esordio a Vallelunga il 23-25 Maggio.

Da Misano - Marco Privitera