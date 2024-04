FIA F3 | Test Barcellona, Day 3: Boya chiude in testa

Mari Boya ha chiuso al comando l'ultima sessione di test F3 a Barcellona. Il pilota spagnolo della Campos ha preceduto il compagno di squadra Oliver Goethe ed il leader del campionato Luke Browning.

La classifica

Boya, che già aveva chiuso in testa la giornata di ieri, ha fatto segnare nella mattinata un tempo di 1:27.034, e quasi nessuno è riuscito a migliorarlo nel pomeriggio, visto che la sessione finale è stata principalmente dedicata ai long run. Il tempo dello spagnolo è comunque circa quattro decimi più lento di quello fatto segnare ieri. Alle spalle di Boya si è piazzata l'altra Campos di Goethe a 73 millesimi di distacco, mentre chiude il podio il leader del campionato Luke Browning, a 401 millesimi di ritardo.

Fuori dalla top 3 troviamo le due Prema di Arvid Lindblad e di Gabriele Minì (primo nel day 1), seguite da Alex Dunne (MP Motorsport), Santiago Ramos (Trident) e da Dino Beganovic (Prema), che con 97 giri è stato il pilota più attivo della giornata. Chiudono poi la top 10 Tim Tramnitz (MP Motorsport) e Laurens Van Hoepen (ART Grand Prix), a più di sette decimi dalla vetta della classifica.

Su 30 piloti che hanno girato, ben 27 hanno fatto segnare il proprio miglior tempo nella mattinata: tra i piloti che sono stati più veloci al pomeriggio troviamo il nostro Leonardo Fornaroli (Trident), al 21esimo posto assoluto ed in cima alla lista dei tempi al pomeriggio. Insieme a lui ci sono anche Sami Meguetounif (Trident) e Callum Voisin (Rodin), rispettivamente 29esimo e 30esimo. Di seguito, ecco la classifica completa dei test.

Prossimi appuntamenti

La Formula 3 adesso lascerà posto alla Formula 2, che scenderà in pista sempre a Barcellona la settimana prossima per una tre giorni di test. La F3 invece tornerà in pista direttamente per il prossimo round del campionato, che si svolgerà nel weekend tra il 17 e il 19 maggio sul circuito di Imola, a contorno del Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula 1.

Alfredo Cirelli