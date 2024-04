FIA F3 | Test Barcellona, day-2: Boya e Goethe i più veloci

Continuano i test stagionali di FIA F3 a Barcellona. In questa seconda giornata i più veloci sono i piloti Campos Racing Mari Boya, che si è distinto sul circuito di casa nella sessione mattutina, e Oliver Goethe nel pomeriggio.

Mattina

Sin dall'inizio i piloti sono scesi in pista per far segnare il tempo. Nikola Tsolov (ART Grand Prix) è stato il primo registrare il migliore in 1:28.827, presto superato da Luke Browning (Hitech GP). Leonardo Fornaroli (Trident Motorsport) ha poi concluso la prima parte della mattinata davanti a tutti con 1:26.679.

Dopo una breve pausa, i piloti sono tornati in pista con un nuovo set di pneumatici per una simulazione di qualifica. Nonostante in diversi siano migliorati, il riferimento dell'italiano era fuori portata. È nel periodo di inattività che Mari Boya ha effettuato il suo giro lanciato, facendo segnare un 1:26.646 che lo rende il più veloce con un vantaggio di 0,033s.

Nell'ultima ora con l'aumento della temperatura i team hanno mandato i piloti a fare dei long run, il che ha congelato le posizioni.

Pomeriggio

Tempi più alti nel pomeriggio dedicato ai long run, come accaduto il giorno precedente in cui Gabriele Minì (Prema Racing) aveva effettuato il miglior tempo la mattina.

Il più veloce è stato Oliver Goethe che ha segnato il tempo di 1:28.213, piazzando ancora una volta la Campos in testa alla classifica. Nella sessione pomeridiana c'è stata una doppietta tedesca: Tim Tramnitz ha infatti chiuso al secondo posto, a 62 millesimi dalla vetta.

Con l'asfalto molto più caldo rispetto al mattino a causa del sole spagnolo, i piloti non hanno aspettato molto prima di intraprendere le simulazioni di gara. I run realizzati, pur migliorando i tempi sul giro, erano ben lontani dal ritmo di riferimento stabilito nella sessione mattutina, quando i piloti avevano utilizzato gomme nuove.

È sul finire del pomeriggio che il ritmo si è abbassato, con Goethe che sale al primo posto a due minuti dalla fine. Tramnitz, secondo, è seguito da Martinius Stenshorne e Luke Browning della Hitech GP che hanno accumulato un ritardo di 0,196 e 0,25 secondi.

Distacchi decisamente più ampi per gli italiani che, dopo una mattina in top 10, si piazzano in fondo alla classifica con Minì ventiquattresimo a 2 secondi e Fornaroli ventisettesimo a 4.

Appuntamento a domani con l'ultima giornata di test di F3 in vista poi del prossimo round a Imola.

Anna Botton