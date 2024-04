FIA F3 | Test Barcellona, day-1: Minì subito al comando

Gabriele Minì chiude in testa la prima delle tre giornate di test Formula 3, di scena sul circuito catalano di Barcellona. Il pilota siciliano, sfruttando le perfette condizioni climatiche, si è già avvicinato al tempo pole 2023 segnando in mattinata un ottimo 1:28.313.

Minì domina la prima giornata di test F3 a Barcellona

In attesa del prossimo weekend di gara, previsto a Imola i prossimi 17-19 maggio, la FIA F3 torna in pista per una tre-giorni di test a Barcellona. Nella prima giornata è Gabriele Minì a svettare, confermando la velocità raggiunta dal pilota tornato in forze al team Prema Racing in tutte le tipologie di tracciato. L’italiano, dopo aver chiuso al comando la prima sessione, ha segnato il miglior riferimento anche nel pomeriggio, peggiorando di pochi millesimi la prestazione della mattinata.

Il miglior crono è risultato meno di un decimo più veloce del rookie Sami Meguetonif, secondo a bordo di una delle tre vetture del team Trident. Conferme dopo il buon weekend australiano per Charlie Wurz che piazza il terzo tempo davanti ad Alex Dunne, a formare un compatto terzetto di rookie dietro al leader.

Fornaroli e Browning si sfidano anche sui crono

Quinto della combinata e primo a migliorarsi del turno pomeridiano Mari Boya davanti a uno dei due leader di campionato, Luke Browning, altro pilota ad aver centrato il personal best nel pomeriggio. Manco a farlo apposta, il pilota che condivide la leadership, Leonardo Fornaroli, lo segue staccato di appena 4 millesimi. Ricordiamo che i due, Browning e Fornaroli, dopo gli appuntamenti di Sakhir e Melbourne sono al comando della graduatoria con 37 punti.

In ottava posizione troviamo Arvid Lindblad, seguito da Noel Leon e Tim Tramnitz a chiudere la top ten, tutti racchiudi in pochi millesimi. Restano evidenti le difficoltà, almeno sul passo di qualifica, per uno degli attesi protagonisti, Oliver Goethe, discorso che può essere esteso a Sebastian Montoya, entrambi fuori dai primi dieci.

Il sole di quest’oggi potrebbe lasciare spazio a condizioni più instabili almeno per la mattinata di domani, quando i trenta protagonisti torneranno in pista per la seconda giornata di test sul circuito del Montmelò, teatro del quinto round stagionale del campionato Formula 3 2024.

La classifica al termine della mattinata

Samuele Fassino