Formula E | Match point Rowland al Tempelhof: info e orari dell'EPrix di Berlino

La Formula E torna in quello che ormai è diventato un teatro di classifiche del campionato delle vetture elettriche: il Tempelhof Airport di Berlino vedrà in azione per tutto il fine settimana le GEN3 Evo e potrebbe essere anche la location nella quale si chiuderà ufficialmente la partita per il titolo iridato, come avvenne nel 2020 e nel 2021 quando a conquistare qui il campionato furono Da Costa e De Vries.

Dove eravamo rimasti: tolta la penalità a Buemi

A Jakarta abbiamo assistito alla prima vittoria in Formula E di Dan Ticktum e di Cupra Kiro, a coronamento di un ottimo momento di forma che prosegue ormai da un paio di mesi. L'inglese, ex-enfant prodige dell'Academy Red Bull, aveva battuto Edoardo Mortara, con lo svizzero che comunque si è portato a casa il primo podio con Mahindra. Chi poi era salito sul podio era stato Nico Muller, che aveva sfruttato una penalità comminata a Buemi per un attacco su Mortara che gli era costato 5" di penalità e un punto sulla licenza. A quasi 2 settimane dall'esito dell'EPrix thailandese, però, lo svizzero di Envision si è visto restituito il terzo posto finale, come recita il comunicato della FIA in merito.

Il pilota della vettura #16 ha sostenuto che il nuovo elemento mostri come la sua manovra di sorpasso fosse legittima, che ha sempre avuto il controllo della vettura e che, al momento del lieve contatto tra le due vetture, era completamente affiancato alla vettura #48. Il pilota della vettura #48 ha concordato con quanto affermato dal pilota della vettura #16 e ha aggiunto di aver percepito a malapena il contatto. Dopo un'attenta considerazione delle circostanze, gli Stewards ritengono che nessuna delle due parti abbiano una responsabilità totale o predominante per la collisione. Di conseguenza, gli Steward decidono di annullare la decisione #12; la penalità (5" di penalità e 1 punto sulla patente) inflitta alla vettura #16 è rimossa e non verranno intraprese altre azioni in merito a questa collisione.

La decisione porta Muller, Da Costa, Cassidy, Barnard e Bird a perdere una posizione rispetto alla classifica finale comunicata a Jakarta, con Da Costa e Barnard che perdono due punti in classifica e scendono a 98 e 82 rispettivamente. Il tutto a vantaggio di Rowland, che a Jakarta ha chiuso 10° e che così aumenta il gap sul terzo e il quarto della classifica del Mondiale.

Match point Rowland: cosa serve per chiudere la partita a Berlino

E proprio Oliver Rowland a Berlino ha la prima occasione per chiudere i giochi per il titolo e andare a Londra a “divertirsi” tenendo il focus sui titoli Team e Costruttori. L'inglese si presenta in Germania con 69 punti di vantaggio su Wehrlein e 74 su Da Costa: per conquistare il titolo con un round d'anticipo, Rowland deve lasciare Berlino con 59 punti di vantaggio sul primo inseguitore in classifica, a prescindere da chi sarà. Rowland non dovrà quindi perdere più di 10 punti su Wehrlein e più di 15 su Da Costa: difficile ma non impossibile, considerando tuttavia che nelle ultime 3 gare l'inglese di Nissan ha portato a casa solo 11 punti contro i 19 di Wehrlein e i 25 di Da Costa. Ancora possibile, ma più complesso, anche lo scenario che vede Rowland vincente già sabato: in questo caso sono 87 i punti di cui avrebbe bisogno.

Il Tempelhof Airport tappa storica: l'albo d'oro

Berlino è tappa fissa del Mondiale di Formula E sin dalla prima edizione e il Tempelhof Airport è stato teatro di 19 gare, tra cui le 6 che si sono svolte nell'agosto del 2020 e che hanno completato la stagione 2019-2020 di Formula E che era stata condizionata enormemente dalla pandemia di Covid-19. Unica eccezione quella del 2016, quando il Tempelhof non potè ospitare la serie elettrica che fu costretta a traslocare nei pressi della Karl-Marx Allee su un circuito lungo poco meno di 2 km. Diversi i layout sui quali si è corso nel corso di questi 10 anni: uno in particolare, quello sul quale si è corso tra il 2017 e il 2023, è anche protagonista del trofeo che viene consegnato al vincitore del campionato sin dalla quarta stagione della serie.

Il più vincente al Tempelhof Airport è Antonio Felix da Costa con 3 successi: sue Gara 1 e Gara 2 nel 2020 e Gara 2 dello scorso anno. A seguire con due successi ci sono Di Grassi (2019-gara 1 2021) e Cassidy (gara 2 2023-gara 1 2024). Anche Buemi è a quota 2 successi a Berlino, ma alla vittoria ottenuta nella seconda gara del 2017 si somma la vittoria del 2016. Un successo a testa per D'Ambrosio (2015), Rosenqvist (gara 1 2017), Abt (2018), Gunther (gara 3 2020), Vergne (gara 4 2020), Rowland (gara 5 2020), Vandoorne (gara 6 2020), Nato (gara 2 2021), Mortara (gara 1 2022), De Vries (gara 2 2022) ed Evans (gara 1 2023). Audi, DS Techeetah e e.dams sono invece i più vincenti tra i team.

Vergne invece è il re delle pole a Berlino con 4 (inclusa quella del 2016 nel cittadino), segue Mortara a 3. Lo svizzero fece la pole lo scorso anno per la prima delle due gare. Da segnalare anche la pole di Jarno Trulli nel 2015.

Il circuito

Il layout è sostanzialmente invariato rispetto a quello dello scorso anno sebbene la Formula E comunichi come la lunghezza sia diversa di due metri, portandola ufficialmente a 2,345km. Il rettilineo principale è seguito da una curva a sinistra che immette su una sezione mista con un sinistra-destra che porta i piloti sul rettilineo opposto al traguardo che termina con una doppia curva a destra. Da lì altro breve tratto veloce e altro tornante secco a sinistra che porta i piloti sull'ultimo allungo che precede una tripla curva a sinistra che riporta sul traguardo. L'Attack Mode è posizionato nei pressi di curva 1 e 2.

La gara di sabato sarà lunga 39 giri e vedrà anche la presenza del Pit Boost, mentre quella di domenica sarà di 38 giri.

Mahindra sceglie Drugovich al posto di De Vries

Data la priorità data a Toyota e al WEC, che questo fine settimana correrà la 6H di San Paolo, Nyck de Vries sarà assente a Berlino e Mahindra ha deciso di sostituirlo con Felipe Drugovich, che così debutterà in Formula E dopo i rookie test disputati con Maserati nel 2023 tra Roma e Berlino. Il brasiliano, campione F2 2022 e pilota di riserva in Aston Martin, affiancherà Edoardo Mortara.

La Formula E è un campionato che frequento da un po' di tempo; avendo fatto dei test in diverse occasioni, sono felice di avere l'opportunità di correre. Mahindra è un team fantastico, uno dei nomi più importanti del campionato, ed è chiaro, dai loro recenti risultati - che la vettura sia uno step in avanti significativo. Non vedo l'ora di lavorare da vicino con loro per prepararmi per Berlino, sono sicuro che potremo fare un bel weekend insieme.

Cambio anche in Nissan: out Nato, dentro Sette Camara

Anche Nissan, come Mahindra, cambia parte della propria line-up visti gli impegni di Norman Nato con Cadillac sempre per la 6H di San Paolo. Con il francese indisponibile, al fianco di Oliver Rowland, ci sarà Sergio Sette Camara, pilota di riserva del brand giapponese. Per Sette Camara è un ritorno: per lui sono 66 le gare disputate in Formula E dal suo debutto nel 2020, la scorsa stagione ha corso con ERT (oggi Cupra Kiro).

Lunedì i Rookie Test

Lunedì 14 invece il Circus elettrico dedicherà tutta la giornata ai Rookie Test dove saranno presenti anche Leonardo Fornaroli e Gabriele Minì: qui tutti i dettagli e la lista completa dei 22 partecipanti.

Orari e programmazione TV

Consueta la programmazione prevista, con Mediaset e Discovery + che daranno visibilità ai turni previsti nella due giorni di Berlino. Ricordiamo che i canali Eurosport, dal 1° luglio, non sono più presenti sulla piattaforma Sky: disponibili invece su DAZN, Timvision e tramite abbonamento a Discovery +.

Free Practice 1 – venerdì 11/07 dalle 15.55 alle 16.45 – su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Free Practice 2 – sabato 12/07 dalle 8.55 alle 9.50 – su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Qualifiche – sabato 12/07 dalle 11.20 alle 12.43 – su Sportmediaset.it e su Discovery + (con collegamento alle 11.00)

Gara – sabato 12/07 dalle 16.05 alle 17.00 – su Discovery + (con pregara dalle 15.30) ed Eurosport 2, su Sportmediaset.it e su Italia 1 (pre-gara dalle 15.25)

Free Practice 3 – domenica 13/07 dalle 8.55 alle 9.50 – su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Qualifiche – domenica 13/07 dalle 11.20 alle 12.43 – su Sportmediaset.it e su Discovery + (con collegamento alle 11.00)

Gara – domenica 13/07 dalle 16.05 alle 17.00 – su Discovery + (con pregara dalle 15.30), su Sportmediaset.it e su Italia 1 (pre-gara dalle 15.25); in replica su Eurosport 2 alle 20.45

