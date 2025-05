WorldSBK | Cremona, Honda rialza la testa: "Riusciamo a compensare"

Il weekend di Cremona è stato un importante banco di prova per il team Honda HRC, che nel corso delle diverse gare ha dimostrato di aver fatto molti progressi e di poter ora lottare per le posizioni della Top 5 del campionato di WorldSBK.

Xavi Vierge quinto il sabato e ancora competitivo la domenica

Nel corso del round di Cremona si è vista una Honda che sembrerebbe essere rinata, agevolata soprattutto dalla configurazione particolare della pista e da alcuni aspetti tecnici della moto che permettono in circuiti come questo di bilanciare i problemi man mano che si presentano nel corso delle sessioni. A godere maggiormente dei miglioramenti portati avanti dal team Honda HRC è di sicuro Xavi Vierge, che sul tracciato cremonese ha portato a casa degli ottimi risultati spalmati sui tre giorni di attività in pista. Dopo un settimo e un undicesimo posto fatti segnare durante il venerdì, il pilota spagnolo si è acceso definitivamente il sabato, quando durante il turno di Superpole si è qualificato al quinto posto, mettendosi in una posizione ottimale in vista di Gara 1. La chiave di volta che la casa giapponese ha trovato per poter essere competitivi è stata nel feeling della gomma anteriore, che riesce a compensare il problema cronico di mancanza di grip al posteriore.

Il nostro punto forte è la frenata, ora come ora siamo in grado di frenare molto tardi e di avere molto grip sulla gomma anteriore, ma poi ci manca qualcosa in uscita dalla curva. Come sempre la velocità c'è, ma non riusciamo a sfruttarlo nel modo migliore, appena cerco di usare potenza nelle curve inizio ad avere problemi sulla gomma posteriore e non riesco ad accelerare come gli altri piloti. Ma ogni volta che facciamo dei progressi e il feeling sulla moto migliora, quel problema diventa sempre più insignificante.

Le due gare della domenica sono state poi la prova definitiva che sono stati fatti dei notevoli progressi da parte di Honda, visto che Vierge è riuscito a piazzarsi ancora una volta in quinta posizione nel corso della Superpole Race, risultato che si è convertito in una partenza dalla seconda fila in Gara 2. Sfortunatamente al termine della corsa pomeridiana il pilota spagnolo non è stato in grado di difendere la posizione, troppo intaccato dal consumo delle gomme, terminando quindi in settima posizione.

In Gara 2 sfortunatamente, nonostante io abbia fatto una buona partenza e abbia cercato di restare con il gruppo di testa, non ho potuto mantenere quel ritmo troppo a lungo, anche perchè ho consumato molto le gomme e alla fine della gara ero completamente rovinato. Ho provato a salvare la posizione in Top 5 ma non è stato possibile, dobbiamo imparare dagli errori e capire meglio dove siamo in termini di passo gara. Ma in generale è stato un weekend molto buono, abbiamo guadagnato molti punti importanti per il campionato e abbiamo avuto un buon feeling.

Dopo la caduta in Gara 1, Iker Lecuona torna in Top 6

Un weekend che sembrava non essere iniziato nel migliore dei modi per Iker Lecuona, con una caduta nel corso di Gara 1 il sabato, si è rapidamente trasformato in uno dei migliori fine settimana che lo spagnolo ha avuto fino a questo momento quest'anno. Nel corso del sabato la caduta è stata il sintomo della velocità e della confidenza che il pilota spagnolo aveva sulla moto, che si stava per concretizzare in un quarto posto al traguardo.

Nella seconda parte della gara sono stato forte come sabato, ma oggi non mi sono fermato nella ghiaia [ride, n.d.r.] e guardando la telemetria da ieri ho visto che non è stata colpa mia per niente, ma quando sei al limite può succedere. Quello è stato frustrante perchè il quarto posto era a portata di mano ieri e stamattina ho avuto un problema al primo giro con van der Mark nella Superpole Race, quando ero ottavo, e ho perso molte posizioni, finendo tredicesimo e cercando di recuperare posizioni, a non è stato possibile.

La situazione si è ribaltata nel corso della domenica pomeriggio, quando il pilota numero #7 è riuscito nell'impresa di recuperare posizioni e di scalare la classifica, ingaggiando il suo compagno di squadra in una lotta che ha avuto come risultato il sesto posto per Lecuona e il settimo per Vierge, dimostrando come la pista di Cremona sia a tutti gli effetti una delle piste più adatte per le caratteristiche tecniche della moto di casa Honda HRC.

In Gara 2 la prestazione è stata una sorpresa e anche la velocità: lo sapevo fin dall'inizio ma siamo partiti male e abbiamo perso molto terreno. Ho iniziato a superare quanti più piloti riuscivo e solo in quel momento ho realizzato che potevo raggiungere Xavi, che era in quinta posizione. Il mio passo gara era molto solido, sui livelli di Bautista, e riuscivo a superare facilmente, anche se alla fine ho perso la battaglia con Sam Lowes, ma sono molto contento.

Da Cremona - Valentina Bossi

