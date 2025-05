WorldSBK | Cremona, Gara 2: non c'è due senza tre per Bulega, beffato Razgatlıoğlu

Sotto il sole di Cremona Nicolò Bulega porta a casa la vittoria in Gara 2, portando dietro di sè Toprak Razgatlıoğlu dopo una battaglia che è durata diversi giri e che ha visto il pilota italiano trionfare per la terza volta nel weekend. Terzo sul podio invece è Alvaro Bautista.

Bulega dominatore anche in Gara 2, Razgatlıoğlu e Bautista sul podio

Al traguardo sul circuito di Cremona il primo ad arrivare è Nicolò Bulega, che chiude così il weekend italiano in modo perfetto, con tre vittorie e porta a casa molti punti importanti in ottica classifica mondiale. Il pilota italiano è riuscito a prendere a conquistare la vittoria dopo un'inseguimento con Toprak Razgatlıoğlu che è durato reciprocamente per tutta la durata della gara e che ha visto il numero #11 primeggiare anche in Gara 2. Al secondo posto di conseguenza si piazza il "turco", medaglia d'argento nonostante tutti gli sforzi fatti per riprendersi la testa della corsa e cercare di attaccare Bulega. Il pilota di casa BMW deve così “accontentarsi” della seconda posizione, nonostante le potenzialità dimostrate nel corso dei giri lo avrebbero dipinto come un vincitore più che quotato. La medaglia di bronzo va invece a Alvaro Bautista, che si è dimostrato essere molto costante per tutta la durata del weekend e che porta a casa per concluderlo un più che buono terzo posto, dimostrazione della confidenza che lo spagnolo ha sulla propria moto.

Ai piedi del podio invece si piazza Danilo Petrucci, che è riuscito a spuntarla sul resto del primo gruppo di inseguitori ed ha conquistato la quarta posizione al traguardo, vincendo di fatto la bagarre con Sam Lowes, che lo ha seguito sotto la bandiera a scacchi in quinta posizione. Dietro loro ad occupare le posizioni del centro gruppo ci sono Iker Lecuona e Xavi Vierge, rispettivamente in sesta e settima posizione, mentre a tagliare il traguardo in ottava piazza è stato l'eroe di casa Andrea Locatelli. Tra i piloti che sono riusciti a portare a termine un buona e conquistare un consistente bottino di punti ci sono infine Michael van der Mark, che è riuscito a conquistare la nona posizione nonostante la bagarre intensa nel gruppo di piloti, e Remy Gardner, che chiude quindi in decima posizione il weekend di Cremona.

Buona gara di Alex Lowes, molte le cadute e le lotte

Nel corso di Gara 2 le lotte per le diverse posizioni dello schieramento sono state molte e molto intense, come dimostra l'undicesima posizione di Alex Lowes, che man mano che i giri andavano avanti ha conquistato svariate posizioni rispetto a quella da cui è partito, terminando quini appena davanti a Garlett Gerloff, suo diretto inseguitore durante tutta la corsa. Tredicesima piazza per Scott Redding, che chiude la zona punti insieme al duo italiano composto da Andrea Iannone e Axel Bassani, al traguardo in quattordicesima e quindicesima posizione.

Tra i piloti che sono riusciti a tagliare il traguardo chiudono la lista Yari Montella e Bahattin Sofuoglu, che non sono riusciti a conquistare punti utili per la classifica mondiale e che chiudono rispettivamente in sedicesima e diciassettesima posizione, mentre in diciottesima piazza li segue Jonathan Rea, che non ha chiuso come sperato il primo weekend di ritorno dall'infortunio. Nel corso della gara però sono state anche diverse le cadute che si sono verificate lungo tutto il tracciato, che hanno visto protagonisti Domique Aegerter e Zaquhan Zaidi, poi riaccodatasi al gruppo. Chi invece non ha terminato i 23 giri previsti sono Gabriele Ruiu, Ryan Vickers, Terran Mackenzie e Tito Rabat, tutti vittime di incidenti che hanno danneggiato irreparabilmente la moto per la gara.

WorldSBK | Cremona: i risultati di Gara 2

Credits: WorldSBK

Da Cremona - Valentina Bossi

Leggi anche: WorldSBK | Cremona, Superpole Race: Bulega ancora davanti a Razgatlıoğlu, terzo Bautista