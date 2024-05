È un sabato a dir poco perfetto per MT Helmets che, dopo la vittoria di Gutierrez nella prima delle due gare della MotoE e la pole di Ortola in Moto3 ha conquistato anche la pole position della Moto2 con Sergio Garcia. Il leader del Mondiale ha chiuso davanti a tutti in qualifica a Barcellona, precedendo Fermin Aldeguer e Celestino Vietti.

PRIMA POLE PER GARCIA

Per lo spagnolo è stato sufficiente l’1.41.894 che ha stampato nella prima fase del Q2: un tempo che è risultato inavvicinabile per tutti e che gli consente, così, di ottenere la prima pole dell’anno. Garcia precede Fermin Aldeguer, a quasi 2 decimi e mezzo dalla pole con un tempo conquistato nel finale del turno, che ha strappato nel finale la piazza d’onore a un ottimo Celestino Vietti, passato per il Q1. L’italiano torna così in prima fila dopo oltre un anno di attesa, soffiandola ad Aron Canet per soli 11 millesimi. Completa la top-5 Albert Arenas. Seguono Manu Gonzales, un ottimo Dani Muñoz (che sostituisce ancora Bo Bendsneyder) e poi Lopez, Roberts e Ogura. In particolare Roberts, solo nono, sarà costretto a dover cercare una gara di rimonta per provare a perdere meno terreno possibile nei confronti di Garcia dal quale dista 7 punti nel Mondiale.

Tra gli italiani, detto di Vietti, nel Q2 Arbolino ha chiuso con il 14° tempo a oltre otto decimi dalla pole e partirà in quinta fila tra Guevara e Zonta van de Goorbergh.

La classifica del Q2: Garcia precede Aldeguer e Vietti in prima fila.

DUE ITALIANI FUORI IN Q1

In Q1 passano il turno Agius con un 1.42.608, seguito dai già citati Canet e Vietti e Darryn Binder. Fuori invece Marcos Ramirez, primo eliminato per 26 millesimi a favore di Binder, seguito da Mattia Pasini, che domani partirà 20° con la Boscoscuro curata dal team Ciatti in occasione della wild-card che il Paso sta svolgendo a Barcellona.

Out anche Navarro – ieri autore del record della pista – Alcoba e Foggia, nono nel turno. Tra Binder – ultimo dei qualificati – e Foggia ci sono sei piloti in solo 93 millesimi di differenza. Out anche Deniz Oncu che ha chiuso il Q1 in dodicesima posizione in una sessione per lui complessa.

Il risultato del Q1: Agius precede Canet e Vietti, poi quarto e terzo in griglia.

Domani via del GP di Catalunya alle 12.20: diretta su Sky Sport MotoGP, differita della gara in chiaro su TV8 alle 14.20.

Mattia Fundarò