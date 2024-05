ACI GT | Misano, gara 2: Ceccato al successo dopo il botto

Dopo il grande spavento di ieri, il team Ceccato Racing è tornato alla vittoria in gara-2 del primo round ACI GT Sprint a Misano, grazie ad una ottima prestazione di Max Hesse e Jens Klingmann. Una gara controllata da parte della BMW M4, che ha ereditato la leadership dopo la penalità inflitta alla Huracàn di Imperiale Racing. Peccato per l'equipaggio Easy Race composto da Thomas Biagi ed Enzo Trulli, ottimo al debutto alla guida di una vettura GT3, con il bolognese in testacoda nel finale dopo una grande gara.

Denes e Bartholomew fermati dalla penalità

Dopo la pole position conquistata nella mattinata di ieri, la Lamborghini Huracàn con alla guida Philippe Denes aveva mantenuto la leadership della gara nelle primissime fasi, mostrando un ottimo passo. Un'infrazione nella procedura di partenza, però, ha costretto i commissari ad infliggere una penalità di stop and go alla vettura di Sant'Agata, in pratica andando a spianare la strada agli inseguitori.

A questo punto, ad avere la meglio è stato l'equipaggio di Ceccato Racing composto da Max Hesse e Jens Klingmann. I due tedeschi non hanno veramente avuto rivali, con Hesse bravo a mettere un buon margine sui piloti alle sue spalle. Inoltre, i due non hanno dovuto scontare penalità al pit. Una bella rivincita dopo lo spavento di ieri, con il giovane germanico a muro al termine di una gara tutta all'assalto. Che dire di Klingmann, invece: il campione in carica nel finale ha scavato un solco che i rivali non sono riusciti a colmare con grande professionalità.

Biagi e Trulli perdono il podio dopo un contatto

Una grande lotta per le posizioni del podio è andata in scena alle spalle dei leader. Ad avere la meglio è stata la Audi RS3 LM del team Tresor Audi Sport Italia, pilotata da Mazzola e Delli Guanti. Il giovane pugliese, nel finale, ha scavalcato Nurmi e Biagi, andando a prendersi un ben meritato secondo posto. Terza piazza per il finlandese di Emil Frey Racing, primo tra i piloti Ferrari con la 296, bravo a capitalizzare il grande lavoro di Ferati nel primo stint.

Peccato per Trulli e Biagi. Il pilota abruzzese aveva portato la bianca 296 di Easy Race in seconda posizione, e il bolognese stava difendendo il podio con le unghie e con i denti, mettendo in pista tutto il proprio mestiere e la propria classe. Nella lotta con Nurmi, Cazzaniga e Di Amato, però, ha avuto la peggio finendo in testacoda dopo un leggero contatto con la vettura gemella di AF Corse. Nulla da fare per il momento, dunque, ma Biagi e Trulli si sono certamente prenotati per un posto tra i protagonisti del resto della stagione.

BMW padrona anche in Pro-Am

Giornata da ricordare per il team Ceccato. La #8, guidata da Ebrahim e Malvestiti, ha infatti avuto la meglio nella graduatoria Pro-Am, davanti alla Huracàn di Moulin e Fabi, preparata da VSR Racing. Terza piazza particolarmente importante per la Honda NSX del team Nova Race, che ritrova un piazzamento sul podio.

In Am, seconda vittoria consecutiva per l'equipaggio tutto Stars and Stripes di AKM Motorsport, con McIntosh e McGee a battere l'altra Honda di Ciglia e Magnoni. Terza la Porsche 911 di Baccani e Venerosi Pesciolini.

L'ordine d'arrivo di gara 2

GT Cup: Tribaudini e Zanon vincono con VSR

Lamborghini Huracàn corsare nella gara riservata alle vettue GT Cup con il team VSR Racing. Dopo aver ricevuto la macchina in seconda posizione dal co-equipier Zanon, Stephane Tribaudini la ha portata in prima posizione sotto la bandiera a scacchi. Dietro i due alfieri del team forlivese si sono piazzati Mainetti e Scionti, con la vettura gemella del team DL Racing. A completare il podio i cugini Pollini, saldamente al comando della classifica al momento.

Per quanto riguarda la graduatoria Am, vittoria sempre per le vetture di Sant'Agata con Randazzo e Clementi Alberti. In Seconda Divisione, successo nella Pro-Am per l'equipaggio formato da Navatta e Palma, nonostante la penalizzazione di 25 secondi. In Am, invece, Daniele Polverini e Nicolò Liana hanno ottenuto il successo finale.

La classifica di gara 2 GT Cup

E' stato un weekend di fuoco il primo di ACI GT Italia da Misano. Appuntamento ora tra poco meno di un mese a Imola, per il secondo round Sprint della stagione.

Da Misano - Nicola Saglia