ACI GT | Misano, gara 1: VSR parte alla grande con Michelotto e Stadsbader

Partenza dalla pole e gara controllata dall'inizio alla fine: non c'era modo migliore di iniziare il Campionato Italiano GT Sprint per il team VSR Racing. La Lamborghini Huracàn verde portata in pista da Mattia Michelotto e Gilles Stadbader non ha avuto praticamente rivali in questa prima giornata di gare a Misano. Seconda posizione per la Ferrari 296 del team AF Corse, mentre terza ha chiuso l'altra Lambo, la #19 di VSR.

Huracàn imprendibile dall'inizio alla fine

Sono state tante e belle le battaglie in pista, ma nessuna ha mai veramente interessato la leadership della gara. Mattia Michelotto, dopo la bella pole ottenuta in mattinata, è partito molto bene, chiudendo subito la porta agli attacchi provenienti dalla Porsche 911 del team Fach Auto Racing pilotata da Dennis Marschall alle sue spalle. L'italiano ha tenuto il volante fino praticamente allo scadere della pit window, portando a circa dieci secondi il divario sui rivali dopo 15 passaggi. Un ritmo insostenibile, che Stadsbader, una volta entrato nell'abitacolo, ha replicato, portando la Huracàn GT sotto la bandiera a scacchi per prima.

La seconda posizione è andata alla prima delle Ferrari 296, quella del team AF Corse. Dopo essere scattato bene dalla terza piazza, Di Amato è stato bravo a mettere il fiato sul collo della Porsche davanti a sè. Dopo il pit, Timur Boguslavsky ha preso il volante, approfittando del caos ai box si è preso la seconda posizione assoluta, controllando il ritorno dell'altra vettura di Sant'Agata, portata al terzo posto finale da Di Folco, dopo il buon primo stint di Cazzaniga.

Botto finale per la prima delle BMW M4 GT3 con Max Hesse, dopo una bella battaglia finale con l'Audi di Rocco Mazzola. L'italiano aveva preso il volante da un velocissimo e grintoso Delli Guanti nel corso del 15° passaggio, dopo la bella rimonta iniziale.

Fach Auto si consola con la vittoria in Pro-Am

Dopo la “sfuriata” iniziale di Marschall, l'americano Blattner non è riuscito a tenere il ritmo dei primi. Porsche e Fach Auto Tech, a questo punto, hanno dovuto accontentarsi della vittoria di categoria Pro-Am, davanti alla Huracàn #63 di Fabi e Moulin. A completare il podio di classe sono stati Luigi Coluccio e Vito Postiglione, con la Ferrari 488 del team Best Lap.

Nella categoria Am, invece, vittoria per gli americani McGee e McIntosh, già trionfatori del Lamborghini Super Trofeo di categoria in patria, al volante della Mercedes AMG del team AKM Motorsport.

Da sottolineare, al termine della gara, la bella rimonta portata a termine da Enzo Trulli, al volante della 296 del team Easy Race. Il giovanissimo abruzzese ha preso il volante dopo il primo stint di Thomas Biagi, autore anche di un testacoda prima del pit.

La classifica finale di Gara 1

GT Cup: Pollini tiene duro nel finale e batte Fontana, ZRS al top in Seconda Divisione

Lo spettacolo non è certo mancato anche nella seconda gara di giornata, quella della GT Cup, che vede impegnate le vetture in configurazione monomarca. Nella Prima Divisione, riservata alle Lamborghini Huracàn e alle Ferrari 488, ad avere la meglio sono stati i cugini Pollini, che nel finale hanno dovuto tenere testa alla rimonta della vettura gemella del DL Racing, pilotata dal veloce Andrea Fontana, che ha rilevato Stefano Gattuso al pit. Nella Am, invece, la vittoria è andata all'equipaggio HC Racing formato da Oliva e D'Auria, che ha preceduto quello CRM, con Pellegrini autore di un primo stint molto positivo.

Nella Seconda Divisione, dove a darsi battaglia sono state le Porsche 911 Cup, la vittoria è andata a Liana e Polverini, dominatori anche della graduatoria Am. In Pro-Am, invece, ad avere la meglio sono stati Navatta e Palma, vincitori su Pisani e Zerbi, mai realmente in lotta per il successo di classe.

La classifica di Gara-1 GT Cup

Grande vittoria dunque per il team VSR, desideroso di rivincita dopo l'amarezza della passata stagione. Appuntamento al pomeriggio di domani, con la seconda gara di questo primo weekend stagionale del Campionato Italiano GT Sprint.

Da Misano - Nicola Saglia